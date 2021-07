Politisk ukorrekthed for børn og deres voksne

Heavyslamberten Onkel Reje er sommeren over politisk ukorrekt på den mest burleske og bramfrie facon. Det er både befriende og bemærkelsesværdigt, at det er i DR’s børneunivers, man skal finde et oprør mod tidens nypuritanisme

Især kristne seere har klaget til DR og krævet Onkel Rejes balstyriske Ramasjang-figur fjernet, fordi han har opfordret børn til at blive satanister og i øvrigt nægter at gå i bad.

Og så har den kontroversielle Onkel Reje jo en ven ved navn Brille, der sætter ild til sine prutter og hellere vil spise slik end broccoli. Det er for firkantede forældre åbenbart forargeligt, selv om det ellers læner sig op af en stolt og særegen dansk tradition for at skabe frirum til børn, fra DR’s hedengangne Børneradio og helt tilbage til Ole Lund Kirkegaards snotnæsede slyngler.

Og så frem igen til Anders Matthesens morbidt grænsesøgende voldsironi som netop startede på P3’s Børneradio og monsterhittede i biffen med Terkel i Knibe og Ternet Ninja. Nå ja, så var der jo harmen over John Dillermand, hvilket bringer os tilbage til den genialske Mads Geertsens rolle som børnenes frisindspirat.

Foto: DR/Jesper Rofelt / Mads Geertsen og Fredrik Lindgren

I DR’s aktuelle sommersatsning er setuppet simpelt; Onkel Reje er gravid. Mistanken trænger sig på, da han han indledningsvis brækker sig ud over kammeraten Brille (Brian Lykke) og knægten Krølle (Ernst Jannerup Gjersing), mens de nyder sommeren med at lave ingenting i kolonihavehuset. Jeg elsker at de hele tiden ’laver ingenting’ og at det er helt okay at kaste op.Den velkendte figur Krølle er på sommervisit, fordi hans drikfældige mor er i fængsel efter at have tæsket en far fra klassen. Inde ved siden af bor Didrik og bugtalerdukken Skidrik (også spillet af Brian Lykke), der skal stå for den årlige generalforsamling i Foreningen af Danske Børnehadere. Far Reje må derfor udslettes inden babyen kommer, siger naboerne.

Fåk Sånhedssystemed

Jeg så de første fire afsnit med mine otte-årige tvillingedrenge, der ligesom mig græd af grin over de forskellige mordforsøg, især ballonerne med dårlig dræberånde og den tøvende Ninja-Niller, der skal hugge hovedet af Onkel Reje, men også skal hente børn inden klokken 4.



Men må man hugge hovedet af en gravid mand? Niller må ringe til Ninjaskolens hotline, hvor der desværre er kø (nr. 111). En fin lille parodi på krænkelseskulturen som os voksne særskilt kan grine af, ligesom tidens identitetsdebat bliver vendt på hovedet, da Onkel Reje som mand bliver nægtet fødselsforberedelse.

- Jordemødre er simpethen så forudindtagde, siger Mormor (igen spillet af Brian Lykke), hvorfor Onkel Reje straks demonstrerer med strakt langemand og Fåk Sånhedssystemed-skilt og paroler så som: ’Det er samfundets skyld’ og ’Det er socialdemokraternes skyld’. Det sidste er evigt sandt, belærte jeg mine unger.

Foto: DR/Jesper Rofelt / Mads Geertsen og Fredrik Lindgren

Onkel Reje har fingeren på pulsen, men er altså ikke til pænt brug. Han tager dog et sommerbad, men det er selvfølgelig i bajere og med naftalinkugler som håndsæbe.

Nogle vil kalde det plat, jeg synes det er stærkt befriende, selv om mine drenge faktisk syntes heavysangen Det klør i min røv (grundet børneorm) var på kanten.

Men igen, Onkel Reje udvider den pædagogiske rundkreds og stiller vores normer til debat, hvis man altså skulle føle for en værdibaseret snak med børnene. Jeg støtter altid frisindets frontkæmpere og i disse bornerte tider er det både befriende og bemærkelsesværdigt, at det er i DR’s børneunivers, man skal finde et ægte oprør.