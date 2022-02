Porno, plat og Pamela

Det var vist ikke på grund af handlingen, at Pamela Andersons og Tommy Lees legendariske sexvideo fra 1995 skabte en vis interesse.

Dramaturgien er heller ikke ligefrem dramatisk i serien ’Pam & Tommy’, der skildrer parrets mildest talt løsslupne romance i et uskønt miskmask mellem slatten husmorporno og plat lagkagekomik på linje med ’Home Alone’.

Der er heller ingen hjemme, når rocktrommeslageren hærger rundt som en utilregnelig galning med tungen langt ude af munden og dilleren enten dinglende mellem knæene eller pakket ind i kulørte tangatrusser.

Sebastian Stan spiller Lee tilsat herlig entusiasme, mens Lily James lever sig ind i Andersons usikre bimboudtryk komplet med heliumstemme og struttende barm.

Håbløst i stikken

Skuespillerne lades bare håbløst i stikken af et manuskript, der er tyndere end Mötley Crües sangskrivning, og ’Pam & Tommy’ bliver en karikatur af to i forvejen karikerede figurer.

Instruktøren Craig Gillespie har desuden et elementært problem med halvhjertet at portrættere Anderson som et offer, når ikonet angiveligt er stødt over, at ’Pam & Tommy’ er realiseret uden hendes velsignelse.

Sebastian Stan og Lily James i sort-hvid klædt ud/af som verdensstjernerne. Foto: Disney+/Getty Images

De første tre af seriens otte afsnit er en langtrukken og omstændelig omgang, hvor det famøse sexbånd er et omdrejningspunkt i savlende slowmotion.

Seth Rogen er tillige meget længe om at falde på plads i rollen som Lees vragede håndværker, der hævner sig ved at stjæle rockstjernens bundløse hjemmeoptagelser, men komikerens bølgende bundesligagarn er ikke til at stå for.

James og Stan er sminket, så man næsten glemmer, at de i virkeligheden slet ikke ligner det farverige ægtepar, der noget grotesk er endt på den familieorienterede streamingtjeneste Disney+ med deres afsporede kærlighedseventyr.

Det ender uundgåeligt ulykkeligt, men lykkeligvis handler det jo primært om bar røv, pik og patter, og det stritter i hvert fald alt sammen i ’Pam & Tommy’.

