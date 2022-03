Portræt af kunstneren som ung voldsmand

Haidar Ansari har en historie at fortælle, men 'Institutionaliseret' mangler både refleksioner over digterens voldelige gemyt samt et bedre greb om form og sprog

Det har ærlig talt været hamrende svært at anmelde den 20-årige digterdebutant Haidar Ansaris 'Institutionaliseret'.

Både fordi debatten om digtsamlingen er blevet større end udgivelsen selv. Diskussionen har handlet om repræsentation af minoriteter i litteraturen: at give stemmer til mennesker fra alle sociale lag, alle kulturer - på begge sider af straffeloven.

Ansari selv har irakisk ophav, er opvokset i et belastet område og afsoner en fængselsdom på fem år for mordforsøg.

Men det er også svært, fordi digtsamlingen virker forhastet og ufærdig, som om forlaget har fundet en ung mand med en spændende kriminel fortid og så har skyndt sig at udgive ham, så han ikke blev snuppet for næsen af dem. Det virker kalkuleret.

Jeg har ingen lyst til at smide en helt ung debutant under anmelderiets damptromle, så derfor er denne kritik i højere grad rettet mod forlaget: Teksterne er desværre ikke interessant lyrik. De mangler simpelthen den form- og sprogbevidsthed, som digte kræver.

Gyldendal skulle måske have ladet den unge digteraspirant øve sig lidt mere, før han blev kørt i stilling som en ny litterær stemme fra Underdanmark.

Nøgternt og afstumpet

Andre kritikere har haft travlt med at sammenligne Ansari med Yahya Hassan, og selvom det måske virker letkøbt, er sammenligningen meget præcis. Både sprogtonen, formen og tematikkerne har påfaldende meget til fælles med Hassans første udgivelse. Desværre er Ansaris digte ikke nær så poetisk gnistrende.

En tredje grund til at jeg har haft svært ved at anmelde digtsamlingen, er den umotiverede vold og racisme, som teksten beskriver. Fortælleren sætter ild til en ghanesisk piges kunstige hår, fordi hun irriterer ham 'med sin afrikanske motorik'. I digtet 'Negerluder' truer han en prostitueret med en kniv, fordi han ikke får udløsning. I et senere digt angriber han sit offer 'med en fiskekniv/og perforerer hans bughule'.

Denne opremsning af groteske voldeligheder leveres på en nøgtern og afstumpet måde. Det kan selvfølgelig være en pointe, men jegets manglende refleksioner over egne ugerninger gør, at stoffet ikke formår at hæve sig op over den enkeltes erfaring og dermed blive litteratur.