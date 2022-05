Potent og patetisk Top Gun II

Feminister vil nok synes, Tom Cruise flyver rundt i en meget stor pik. Og det gør han sådan set også. Det er manspreading på stort lærred.

Pete 'Maverick' Mitchell er ikke en del af fremtiden. Fortiden kalder, 1986 for at være helt nøjagtig, og de år har besynderligt nok ikke efterladt en nævneværdig rynke hos Tom Cruise. Karakteren Maverick er fastspændt i en testosteron-tung tidslomme, stadig iført Ray-Bans og lige lovlig stramme cowboybukser.

Dog med hypersonisk snit i det, han indledningsvist runder Mach 10 i hastighed, og som sådan er den perfekte oldtimer-instruktør for et kuld Top Gun-piloter, der skal på en drønfarlig og nærmest umulig mission.

Hæsblæsende heltekvad

Top Gun II er potent og patetisk, patriotisk og pladdersentimental. For meget af det gode. Og meget god, faktisk.

Hollywoods fornemmelse for at tjene kassen på en dårlig efterfølger fornægter sig ellers sjældent, men her er der faktisk (også) en masse medrivende action for millioner af drengerøvs-dollars.

Man skal være helt overdrevet woke for ikke at ville reddes af lige nøjagtig de her karikerede kamppiloter, der trods brallersnak og blærerøvsattitude, leverer et hæsblæsende heltekvad.

Der er især smæk på storfilmens sidste halve time, mens man måske godt lige kan nuppe et par tissepauser, når Maverick charmerer en gammel flamme, der sjovt nok ikke er Kelly McGillis. Hun har ikke holdt sig lige så godt som Tom Cruise, lad os bare sige det sådan. Men erstatningen (den 51-årige Jennifer Connelly) spiller trods sin skønhed ingen rolle.







Blamegames i luften

Dén påklistrede kærlighedshistorie kunne med fordel have rykket en balle for den 'far-søn/had-kærligheds'-relation, som for alvor er der, hvor det trykker i jetstrømmen.

Klip til dengang Mavericks bedste ven Goose døde på en fælles mission, og hvis du ikke kan huske det, så er der arkivklip fra den første Top Gun. Ligesom Harold Faltermeyers legendariske guitar-tema også konstant kilder minderne.

Nå, men Gooses søn, 'Rooster', skal med på den drønfarlige og nærmest umulige mission, og der er blamegames i luften. Han bliver i øvrigt spillet vældig cool af Miles Teller, som er blevet voksen siden jazz-mesterværket 'Whiplash'. Teller bliver en stor stjerne.

Egentlig er det kun en firstjernet film, men den får high five herfra. Vi er faktisk nogen, der trænger til patos i tykke pølseskiver, staveplade-psykologi, og fuld pedal på følelsen af at flyve, blive skudt ned og skyde andre ned.

Det er ægte filmet, ikke computeranimeret. Derfor tilgiver man også, at Top Gun 2 er noget så selvhøjtideligt som en hyldest til Top Gun 1. For især visuelt lykkes det at gøre luftakrobatikken intens og laber.