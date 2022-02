Det er det bedste ved 'Badehotellet', tænker jeg.

Vi har haft en årrække med formummede replikker i dansk tv-drama. Med klager fra seere, der med deres fladskærme på fuld volumen forgæves har forsøgt at afkode, hvad der mumles.

I 'Badehotellet' tales der tydeligt. Meget tydeligt. Og endda også forklarende: 'DET HJALP ÅBENBART IKKE HELT MED PARAPLYEN, OLGA.'

Det er vel en slags gammel dansk teatertradition, tænker jeg. De bageste rækker skal også være med.

Altmodisch tilgang

Faktisk er det, som om en temmelig altmodisch tilgang ligger bag 'Badehotellets' imponerende succes, der måler sig i næsten dobbelt så mange seere som DR's topmoderne og langt dyrere 'Borgen'.

'For' eller 'imod' 'Badehotellet' er et spørgsmål, om man i 2022 kan lide tv-drama, hvor der tales som i 'Vagabonderne på Bakkegaarden' fra 1958. Og hvor løjtnant Uwe Kiessling nok har været nazi-officer, ja, men vi får også at vide, at han har været med i det mislykkede attentat mod Hitler i 1944. Og han er altså far til Amandas Frida, så vi skal ikke ind i noget med Nürnberg-lovene her.

Det er imponerende. Man sidder ret beset og ser Morten Korch med såvel samarbejdspolitikken, behandlingen af hjemvendte jøder og et homoseksuelt forhold på dagsordenen her i mandagens afsnit tre. Og det er sommer, det er høj sol, og stranden er mennesketom. Badehotellets gæster har den altid for sig selv. Kulisserne er af pap eller computeranimerede. Men intet af det gør noget.

Noget betryggende

For der er noget betryggende ved, at det alt sammen så tydeligt er noget, vi bare leger. 'DET ER PRAGTFULDT,' som hr. Weyse ofte udtaler - med tryk på begge stavelser og spyt i begge t'er.

Egentlig er det alt sammen ret godt gået. Jeg er dog stadig her efter afsnit tre, sæson ni, bekymret for, om alle de overvældende problemer når at blive løst i de sidste to afsnit.

Måske taler de simpelthen bare højere i de sidste to afsnit for at nå det.

