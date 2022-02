Prisen for en flugt

Hvad betyder ordet hjem for dig?

Det er instruktøren Jonas Poher Rasmussen, der på terapeutisk vis spørger sin tidligere skolekammerat med det opdigtede navn Amin.



Vi ved ikke, hvem Amin er, eller hvordan han præcis ser ud. Vi hører kun hans stemme, som et levende lydspor tilsat animationer og tv-klip fra verdenshistoriens gang.



Flygtningestrømmen personificeret. Med det absurde tvist, at Amin som uledsaget flygtningebarn følte sig tvunget til at bilde alle ind, at han så sin mor og søstre blive dræbt.



Evigt aktuel

'Flugt' hentyder til flugten fra Afghanistan, ikke med det sidste fly ud i august sidste år, men dengang i 1984, hvor Taliban for første gang indtog Kabul. Historien har det med at gentage sig selv.



At filmen også kredser om at finde et hjem som voksen, er et perspektiv, der forpligtiger os med privilegerede liv til at lytte, når de uledsagede børn banker på.



Som Amin formulerer det:

- Hvis man flygter som barn, bliver man for hurtigt voksen. Man er konstant på vagt. Det smadrer ens relationer.



Spærret inde på Estonia

De tegnede rekonstruktioner af flugten er da heller ikke for børn. Amins søskende bliver spærret inde i en container og sendt med Estonia, af alle færger. Selv havner han på en utæt plimsoller. Flygtningene jubler, da et norsk passagerskib dukker op, men de bliver sendt tilbage til Rusland.



Amin bruger hele sin halve ungdom på at vente, mens hans brødre skaffer penge til menneskesmuglere. Det er rørende, hvordan familien bruger alt, hvad de har på at hjælpe hinanden i mål. Også, når det gælder en aften på et svensk bøssediskotek.



Det er en gribende film fyldt med både afmagt og håb. Trods temaet er den ikke tung, men tankevækkende og originalt forløst.