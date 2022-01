Rå roman om voldtægtens efterspil

En af de vanskeligste discipliner at mestre som forfatter er at kunne skrive upåfaldende, nærmest usynligt. At kunne lade sproget flyde og lade læseren flyde med. Det formår Johanne Bille i 'Når mænd forlader mig'. Der er ingen mislyde i skriften, der elegant kører ind og ud af tid og rum.

Romanen handler om den unge forfatter Maria og de mænd, hun møder igennem en årrække. Mænd, der interesserer sig for hendes yndige ydre, men som aldrig gider at læse hendes nye romanmanuskript. Samtidig med at hun forsøger at slå igennem som forfatter, arbejder hun som tekstforfatter for en virksomhed, hun afskyr.

Bille skriver kritisk om parforholdets byttehandel af privilegier og lønarbejdets kompromitterende karakter. Hun skriver både ømt og humoristisk og - vigtigst af alt - ikke moraliserende om parforholdets psykologiske spil.

Kampskrift og forfaldsroman

Mændene, der forlader hende, beskrives med en sarkastisk kant. De får øgenavnene: Redaktøren, Idealisten, Bagatellen, Feministen og Håbet. De bliver en række af karikaturer uden på nogen måde at falde i klichéfælden.

Der er både dirrende begær og lavpraktiske parforholdstrivialiteter, og alle karaktererne fremstår knivskarpe og troværdige. Det er nuancerede portrætter af mennesker, der både elsker og ødelægger hinanden.

Romanen bliver undervejs til et kampskrift om den voldtægt hovedpersonen udsættes for. Det er et vigtigt indlæg i debatten om voldtægtskultur og samtykke, som når Bille skriver: 'Hvordan siger man nej med en krop, der altid ligner et ja?'.

Derfra udvikler romanen sig til en form for forfaldsfortælling, en opløsning i alkohol og selvbebrejdelser. Men der er også en frigørelse i forfaldet, og det giver romanen en interessant ambivalens.

'Når mænd forlader mig' er en intens og rå roman, der sætter standarden højt for Billes fremtidige forfatterskab.