Roadtrip med Danmarks ømme rygrad

60-årige Solvej er Viborgs ketogan-pusher. Det ser sjovt ud, men invalidepensionisten er ikke til at slå et smil af, når hun tøffer rundt på sin el-scooter med tæppetisseren Poul Reichhardt i bagagekurven.

Solvej vandt 'Miss Viborg' i både 1979 og 1981, nu er hun dejlig rundet af at æde pølsemix henne på tanken. Hjemme i den almennyttige rutine står den på tigerroulade-trøstespisning og væg til væg-tapet med middelhavsmotiv.

Plus kassettebånd med sprogskole-spansk, hvis den tidligere skønhedsdronning da ikke genbesøger knuste drømme via noget 10-4-truckerradio.

Film-Danmarks nyeste stjerneskud

- Der er så meget af dig, fremstammer en langtursbejler i træsko ved navn Preben Elkjær (spillet af Kristian Halken). Han har inviteret Solvej på date og tager hende for, hvad hun er. Introvert, utilnærmelig. Bitter, sur og sukkende. Preben Elkjær elsker hende. Det gør jeg også.

Solvej bliver spillet af den udtryksfulde debutant Ragnhild Kaasgaard, der lige nu er film-Danmarks både nyeste og ældste stjerneskud.

Et ægte menneske, der (i sin rolle) minder om, at de typer, vi sjældent værdiger et anerkendende nik, også har haft en ungdom fyldt med drømme og håb. Ragnhild Kaasgaard er rørende stærk som Solvej, for hvem tilværelsen er så skrøbelig.

Elkedel og jobsamtale

For Solvej har bestemt været noget, noget særligt. Nu er hun mest en særling, en tabertype, man håber vinder i livets lotteri.

Det er det, der gør filmen 'Miss Viborg' så sjov og sorgfuld og omsorgsfuld på samme tid. Den ser ikke ned på nogen. Den peger på det smukke i det grimme. Håbet i det håbløse.

Især da naboens datter Kate (spillet af Isabella Møller) dukker op som hushjælp. Hun har fået sig en elkedel og en jobsamtale i gave på sin 18-års. Et umage par vikler sig ind i hinanden og har mere til fælles, end øjet aner. Humørsvingninger og nyttig viden om reglerne for kontanthjælp for eksempel.

Almindeligt ualmindelige

Der er fabelagtige scener på scooteren, på kommunekontoret og på det tyske motorvejsmotel, hvor jagten på det tabte eskalerer.

'Miss Viborg' er en debutfilm, den er ikke helt lydefri, den japper lige lovligt meget mod slutningen. Historiens realisme kan man måske også diskutere i detaljerne, men ikke autencititeten. Det er almindelig uamindelighed. Man genkender karaktererne, man holder af dem og med dem.

Det føles lidt som at se dokumentarfilm, og mange vil nok skænke 'Kandis For Livet' en skæv tanke. For 'Miss Viborg' minder om det Danmark, vi har glemt at påskønne. Især på film.