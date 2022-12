Så lad da hellere være

’Det er, fordi man har gemt sine bøger væk i kasser, at der en dag står vand i kælderen,' skriver Jesper Wung-Sung i 'Så lad det være'.

Mange bogelskere har - ligesom undertegnede - oplevet den katastrofe, det er at få oversvømmet kælderen, hvor de bøger, der er opmagasineret mellem sommerdæk og julepynt, bliver destrueret af vandmasserne. Måske er det netop denne tilsidesættelse af verdenslitteraturen, der er skyld i katastroferne.

’Så lad det være’ er en kærlighedserklæring til litteraturen og kunsten. Det er et hybridværk, der består af syv essays, der beskæftiger sig med kunstens betydning for forfatteren. Bogens essays er blevet til i et gensyn med hans debutnoveller, står der på bagsiden. Derfor er udgivelsen flankeret af seks noveller fra hans nyklassiker ’To ryk og en aflevering’, der udkom i 1998.

Sammenhængen mellem novellerne og de nye essays er dog svær at få øje på. Det ville have været en mere interessant udgivelse, hvis Wung-Sung rent faktisk genbesøgte sin debutbog, gav sig selv tekstkritik eller vendte tilbage til nogle af de tematikker, der fremstilles i de tidlige noveller.

Umiddelbart virker novellerne mest som flamingofyld, der skal skjule, at de nyskrevne tekster kun fylder omtrent halvdelen af de beskedne 91 sider. At forlaget og forfatteren har ment, at dette er et færdigt værk, der fortjener sit eget ISBN-nummer, virker en kende kalkuleret her op til julehandlen.

Skarptslebne og elastiske

At den voldsomt produktive Wung-Sung, der inden for de seneste to år har udgivet ikke mindre end ni bøger inden for både børne- ungdoms- og voksenlitteratur, ikke har prioriteret at skrive en fuld essaysamling, ærgrer denne anmelder. For de enkelte essays er både skarptslebne og elastiske som en vellykket surdej.

De handler alle om møder med kunsten: om Kafka, Michael Kvium, Sofia Coppola, Giacometti. Blandt flere. De handler om at læse, skrive og senere længes tilbage til uskylden: ’Dengang jeg skrev, men ikke var forfatter. Dengang jeg ikke var klar over, at en historie kan fortælles på tusind måder, men blot håbede, at den kunne fortælles på én’.

Har man i forvejen ’To ryk og en aflevering’ stående i bogreolen – eller har henvist den til en uvis skæbne i kælderen – er der ikke meget nyt at komme efter i ’Så lad det være’. Så gør bare det.