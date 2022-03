Det var slemt i dette afsnit. Replikkerne i ’Borgen’ er ofte pædagogisk klodsede. På en tilstræbt dramatisk facon, der hver gang får mig til at smile ad påstanden fra visse sider om, at serien er meget realistisk.

En statsminister slår afmægtigt i sit skrivebord og råber sin udenrigsminister ind i hovedet: ’Du skal orientere din chef! Forstår du det!?’ Øh nej, sådan gør statsministre ikke. De taler almindeligt, fordi enhver minister aner den store kæp bag regeringslederens ryg.

Min absolutte favorit her i afsnit fem var, da departementschefen i udenrigsministeriet siger til sin udenrigsminister: ’Men USA er stadig verdens mest magtfulde land og har været vores nærmeste allierede de seneste 70 år.’ Ja, det er jo den slags udenrigsministre lige skal informeres om.

Intravenøst

Men hvorfor er replikkerne egentlig så unaturlige?

Jeg tænker, at manuskriptforfatterne må mene, at seerne befinder sig på et åndeligt komatøst niveau. ’Borgen’ skal videregives intravenøst. Helst via drop. Sådan sikrer man bedst, at seriens moralske overlæg indtages. Og denne morale er, at politik er noget korrumperende magtstads, der gør gode mennesker rådne. Eller som jeg skrev i anmeldelsen af første afsnit:

Sidse Babett Knudsen er– som hun altid har været – blændende i sin fremstilling af en velmenende politiker, der går fra god til tvivlsom, sund til usund, ærlig til anløben. Endda selv når skuespilleren afkræves elendige replikker som: ’Jeg er også mere klimamæssigt ambitiøs end Signe.’

Sådan er det fortsat. Babett er god. Serien er bare blevet ringere. Hvis man som seer skal hægte sig på en hovedperson, kræver det, at man kan se, hvad hovedpersonen vil og dermed lever med i udfordringerne. Det står uklart, hvad Birgitte Nyborg vil. Hældt ind i en moralsk matrise om politiks anløbenhed, bliver hun en konturløs karakter, hvis skæbne efterhånden ikke interesserer mig synderligt.

Afmagt

Hovedpersonen får at vide, at hendes søn frygter at ende som hende. Hun siger blot sarkastisk ’tillykke’. Det dramatiske omdrejningspunkt er til gengæld lagt i munden på en departementschef, der mekanisk afleverer følgende replik til sin udenrigsminister, som er det et af Dansk Badesikkerhedsråds fem anbefalinger:

’Grønland bestemmer selv over sine råstoffer og har indgået en lovlig og bindende aftale med Kina.’

Er man draget? Ikke specielt meget. Jeg tænker faktisk, at skuespillerne, som er gode, til gengæld ind i mellem ude i kulisserne slår i bordet og råber i afmagt.