Sære jyder søger publikum

Nyt dansk kærlighedsdrama er kaotisk og mærkeligt, nærmest dilettantisk. Annika Aakjær er Esther, som desværre dør, uden at man rigtig føler noget for hende eller de efterladte

Annika Aakjær er Esther, der dør i en sygeseng på hospitalet. Hendes mand, Thomas (Johannes Lilleøre), har lige været på besøg. De sagde hverken farvel eller rørte ved hinanden.

Det lyder tragisk, men filmselskabet kalder 'Esthers Orkester' et 'humoristisk kærlighedsdrama'. Det er da også en kende komisk, at Thomas får det triste opkald, mens han er halvt inde i en klipning. Han forlader frisørsalonen med langt hår i den ene side.

Det er allermest tragikomisk, og i det hele taget er det en spøjs størrelse film, som den finurlige popsanger Annika Aakjær her får sin første hovedrolle i. Det er mere et dilettantisk teaterstykke.

Stresset århusianer søger p-plads

Benspændet er bogstavelig talt, at den kun foregår på to akavede yderdage. Vi er skiftevis med den dag, parret møder hinanden. Som henholdsvis forfatter og tegner.

Så klip til deres sidste dag sammen. Hvor det altså starter med, at Esther dør.

Herefter bruger Thomas mest tid på at ligne en stresset århusianer på jagt efter en parkeringsplads. Far skal tilbage til børnehaven, hvor pædagogerne også generelt er rundt på gulvet. Det er faktisk ikke helt umorsom satire.

Klip.

Annika Aakjær og Johannes Lilleøre forelsker sig, og det går desværre liiiige så langsomt, som de taaaaaler. Jysk dialekt er bestemt savnet i dansk film, men her er replikkerne mere skrevne end drevne. Ligesom selve kærlighedshistorien er mere mysteriøs end magisk.

Foto: André Hansen

Ulf og Annika som sig selv?

Og det kan end ikke Ulf Pilgaard rokke ved. Han er far til Esther, og jeg tog mig selv i at tænke, at både Ulf og Annika mest spillede sig selv. Muntre og forfjamskede, attraktivt mærkelige. Ægte weirdos på en allerede mærkelig drejescene.

Man får lyst til at rydde op. Fortælle forlæggeren, Peter Ganzler, at han overspiller. Parkere bilen for Johannes Lilleøre. Færdiggøre hans sætninger og i det hele taget speede op for det nærvær, han bruger en hel film på at finde.

En filmisk øver

Forstå titlen 'Esthers Orkester' - Thomas er den nye dirigent i familien. Pænt søgt, især fordi vi ikke lærer orkestret at kende. Jeg registrerede mest et pernitten småbarn på bagsædet, og at den ældste datter var mere cool end sin far.

Hun bliver i øvrigt spillet af Emma Pi, der vandt børne-MGP for otte år siden.

I 'Esthers Orkester' er det også, som om de øver sig i at optræde.