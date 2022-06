Sidste omgang Jurassic Fuck?

Filmselskabet kalder det selv en episk afslutning på Jurassic-æraen. Jeg vil kalde storfilmen et overflødigt nostalgi-trip, der kun er momentvis medrivende, fordi den har travlt med at ville alt og alle

I Hollywood er det lettest at lave film, alle kender. Fremfor at forsøge noget nyt og originalt.

Derfor får du nu 'Jurassic World: Dominion', som med lang næse lover at være afslutningen på de i alt to trilogier, der siden 1993 har vakt diverse dinoer til live. Fra Isla Nublar til New York, hvor de nu om dage bygger rede på skyskraberne.

Spielberg-succesen var dengang et fyrtårn indenfor computerskabte billeder. Siden har alle eventyrfilm mæsket sig i såkaldt CGI, desværre.

Der er naturligvis ingen vej udenom, når det gælder de stærkt sanselige genskabelser i Jurassic Fuck. Dinosaurer bliver næppe mere levende.

Chris Pratt som Owen Grady, der her ikke kan holde en arrig dino væk med sin sædvanlige talk to my hand-teknik.

Hvad mon, der pusler i krattet?

Det er et gensyn med familien, som dine halvstore børn vil elske. Voksne vil føle, de har set det hele før, også fordi filmen samler alle de Jurassic-stjerner, der ligesom sidst undslap de tonstunge dræbermaskiner i sidste sekund.

De overlever skam også allesammen den her sidste omgang, så er det sagt. Serien har altid været tilladt for børn over 11 år, og er vel dybest set en alt for lang familiegyser.

Hvad mon, der pusler i krattet? Chok-effekten udebliver, medmindre, man er et barn inden i.

Det er så forudsigeligt, at det aldrig bliver håndsvedigt. Jo, måske der, hvor Owen Grady (Chris Pratt) og Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) har hver sin raptor i røven i de smalle gyder på Malta. I hvert sit køretøj. Årets forhistoriske biljagt, helt klart!

Mulig fortsættelse?

Der er også noget sært fedt og Star Wars-futuristisk over scenerne fra det sorte marked for dino-dyr. Men så får vi heller ikke flere nyskabelser for dén ellers betragtelige biograf-entré.

Det går mest i ring. Dinosaurerne lever dog frit blandt mere moderne dyr og mennesker (hvilket nok skal blive til en allerallersidste Jurassic-trilogi om et par år), men først får vi det nye sort i amerikansk actionfilm; klimaskurken.

Menneskeheden er den største trussel mod naturen, forstår vi (hvis vi ikke skulle have forstået det endnu). Personificeret af en amoralsk multimilliardær, der har skabt et dino-reservat i Dolomitterne.

Et meget langt PS

Her dyrkes også gigantiske genteknologiske græshopper, der kan æde så meget korn, at hele kloden risikerer et økologisk kollaps. Alt sammen, vist nok, for at sikre aktieselskabet Biosyn verdensherredømmet over Jordens brød.

Den del er dine halvstore børn ligeglade med, for der er allerede så rigeligt med plot og karakterer at holde styr på. En kidnapning af et barn og veloci-raptor i én og samme pakke, for eksempel.

Og endnu flere sidehistorier med palæontologerne Sam Neill og Laura Dern, nu en slags flirtende bedsteforældre. De teamer op med alle de andre (inkl. kaos-teoretikeren Jeff Goldblum), og så kan storfilmens dna atter samles i det nye habitat for menneskeædende monstre.

Du ved, hvordan den ender.