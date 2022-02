Silas Holst i tårnhøje hæle: Imponerer

Når man oplever Silas Holst på scenen i 'Kinky Boots', forstår man, hvorfor han er hele Danmarks dansedarling. Med sit nærvær og funklende talent spiller 'Vild med dans'-veteranen røven ud af glitterkjolen i rollen som den inciterende dragqueen, Lola. Hans imponerende vokalpræstationer og komiske timing rammer klokkerent hver gang

'Kinky Boots' er Det Ny Teaters importerede musicalsucces, der er baseret på filmen af samme navn fra 2005. Forestillingen med musik af 1980’er ikonet Cyndi Lauper har vundet en række priser og været en af Broadways største trækplastre de seneste ti år.

'Kinky Boots' er baseret på en virkelig historie og handler om Charlie, der arver en konkurstruet skofabrik. Han møder ved et tilfælde den bramfri Lola, og sammen beslutter de sig for at producere højhælede støvler i store mandestørrelser.

Veludført og festlig

Et problem ved importerede musicals er, at den direkte oversættelse af manuskript og sange ofte rammer lidt ved siden af. Det gælder også ’Kinky Boots’, hvor både dialogen og sangteksterne til tider virker en smule krampagtigt oversat.

Og så mangler første akt den WOW-effekt, man forventer i en musical om drag queens. Kostumerne er simpelthen ikke fabelagtige nok. Jeg har mødt både flottere og mere indtagende drag queens i det københavnske natteliv. De kommer dog efter det i anden akt, hvor kostumerne bliver mere flamboyante, mere camp - meget mere alt for meget.

Men generelt er musicalen veludført af de medvirkende. Særligt Lars Mølsted, der som Charlie leverer en overbevisende præstation.

Alt i alt er 'Kinky Boots' en charmerende og festlig opsætning med udmærkede sange, dygtige performere og et sympatisk budskab, der passer – som en størrelse 47 i rødlakerede stiletstøvler - ind i tidens debatter om kønsidentitet.