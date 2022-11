Simon Kvamm: Bussemand og bullshit-bingo

Simon Kvamms såkaldte komediedrama er stadig sært umorsomt, men i anden sæson er der dog mere på spil for de idiotiske karakterer. En ondskabsfuld Finn Nørbygaard løfter serien halvt i mål

Igen, jeg elsker Simon Kvamm som komiker. Og som musiker.

Men 'Guru' er stadig ikke den syngende lårklasker, man turde håbe på, men mere en 'linedans mellem humor og alvor'. Som den alsidige entertainer selv har formuleret det.

Det er nærmere absurd at overvære kontrolfreaken Anders Mertz glide endnu mere rundt i sit stort opsatte bullshit-show.

Nu under parolen 'Gå Sammen', frem for 'Gå Selv', inspireret af det danske landsholds bløde samhørighed. Kvamm er klædt ud med cykel-airbag om halsen, fatbike mellem benene, og en meget lille manbun-pisk på toppen. Og i hånden selvfølgelig en spinat/ingefær-detox i drikkedunk. Findes der mere irriterende type?

Annonce:

Møgkusse og fisse-stemme

Det skulle da lige være den indfølende væbner Vandela (Kirsten Lehfeldt), som kalder alle 'skat'. Og forsøger at hjælpe selvhjælps-guruen af med hans 'fisse-stemme' ved bogstaveligt talt at sætte sig på ham.

Eller yogalæreren Sune (Alexander Clement), der overflødiggør Anders Mertz på det latterlige 'Lets Go Academy'. På et hippie-argument om, at der ikke findes dårlige følelser, kun dårlig energi.

Netop Anders Mertz er så enerverende, at han er svær at holde af. Eller grine af.

Faktisk er det eneste rigtig sjove den ekstremt dårlige kemi mellem Kvamms karakter og hans far Erik, 'Silkeborgs Jørn Utzon'. En snobbet patriark, der aldrig fortryder noget, og derfor også gerne kalder en møgkusse for en 'møgkusse'.





Frederik Cilius er atter tvivlsom guru for en tvivlsom guru. Foto: DR/Mads Thomsen

Læs også: Indtager 'X Factor': Så rig er han

Mere af navn end af gavn

Erik har gammelmandssukkersyge og opsøger sjovt nok sin søn for at få aktiv dødshjælp.

Annonce:

Deres anspændte far/søn forhold er så tragisk, at det er komisk. Finn Nørbygaard er sublim som arrogant rigmandsfar med en pædagogisk indsigt, der engang drejede sig om at få sønnike til at æde indtørrede bussemænd.

Faderkomplekser, selv af grotesk karakter, er nok mere genkendeligt for de fleste end seriens mere centrale coaching-halløj, som ærligt talt er så meget sidste årti.

Men ok, 'Guru' er ét stort eksperiment'. Det siger Simon Kvamm selv, og det har DR åbenbart råd til. Det billiger jeg, værre er det, at det grødede plot får Danmarks sjoveste skuespillere til at fremstå som statister, indkaldt af navn mere end af gavn.

Forventningens skuffelse

Frederik Cilius som sønderjysk Buddha. Og Kasper Nielsen som en slags Klavs Bundgaard fra podcasten 'Undskyld, vi roder'.

Ja, undskyld, men Guru roder. Fordi det ville være sjovere, hvis de sjove ikke spillede sjove. Forventningens glæde skal utro mod vanen modarbejdes. Derfor fungerer det så godt, at modcaste Finn Nørbygaard som ond far.

Annonce:

Jeg tør godt afsløre, at opportunisten Anders Mertz mod slutningen træder i karakter som crazy GURU. Dog bliver ingen klogere, hverken på eller foran skærmen. Alle er idioter, og det er jo en af tilværelsens mindst muntre erkendelser.

'Guru II' har premiere 25. november på DR1 og DRTV. På DR1 sendes serien som dobbeltafsnit tre fredage i træk klokken 21.25.

Læs også: Sært usjovt selvportræt fra Simon Kvamm