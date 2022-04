Sjældent set: Overbevisende comeback

Sandra Bullock nærmer sig de 58 år, og spekulationerne om botox og anden plastikkirurgi kan meget vel være velbegrundede, men hun ser altså skarp ud i kropsnær pailletbuksedragt med dyb kavalergang.

Selv når hun vimser rundt i en jungle på sporet af en sagnomspundet skat. Hvis jeg ellers må være så fri, så er Sandra en større attraktion for 'The Lost City' end selve skattejagten, som er set hundrede gange før.

Det er sjældent set, at et hollywoodsk 90'er-ikon vender så overbevisende tilbage til actionkomediens svære balancegang. Endda i selskab med hormonbøffen Channing Tatum, hvilket i sig selv indebærer en risiko for endeløse platheder.

Døm ikke en bog på dens omslag

Kort sagt, jeg var skeptisk, men grinede højt flere gange. 'The Lost City' byder på begavet humor, også med velplacerede hilsner til tidens politiske korrekthed.

Som det bliver sagt i filmen: Man skal ikke dømme en bog på dens omslag. Sandra Bullock er Loretta Sage, en lettere udbrændt sexbook-writer. Channing Tatum agerer den romantiske helt, Dash/Alan, i hendes bøger, da de atter en gang skal på en promoverings-turné.

Han er et selvoptaget skvat, der får sin sag for, da forfatteren bliver kidnappet af den excentriske milliardær Abigail Fairfax. Ud over at være stærkt bevidst om sit kønsneutrale navn vil han tvinge Loretta til at tyde skattekortets tegn.

Pr-foto: Kimberley French

Selvironiske spydigheder

De får hjælp af actionmanden Jack Trainer, selvironisk spillet af selveste Brad Pitt. Han står for en del af de uforudsigeligheder, der får 'The Lost City' til at holde niveauet et godt stykke ned ad junglestien. Det ligner nærmest satire på den gennempulede skattejagts-genre.

Jeg er også vild med Loretta Sages litterære agent, Beth (Da'Vine Joy Randolph), som ikke har fået en lur i halvandet år. Hun er hård og hylemorsom, den sande helt.

Selve skattejagten er uinteressant, så jeg blev mere fanget af den snappy dialog, som kendetegner hele filmen. For eksempel mener Dash/Alan, at Lorettea mansplainer.

- Jeg kan ikke mansplaine, jeg er en kvinde, svarer hun.

- Jeg er feminist og mener, at kvinder kan det samme som mænd, siger han.

Den slags befriende spydigheder er der masser af. Og altså Sandra Bullock i et stramt jumpsuit, der bliver mindre og mindre af, som løjerne tager til. Det er alt i alt ikke helt så dumt, som man skulle tro.