Skuffer fælt: Dialogen er til grin

Netflix-serien 'Inventing Anna' portrætterer hustleren Anna Sorokins storsvindlen i New Yorks overklasse. Serien er både for lang og for endimensionel

I 2019 blev Anna Sorokin dømt for at have bedraget og hustlet New Yorks elite. Men ingen kendte hende under det navn. Hun bildte nemlig folk ind, at hendes navn var Anna Delvey, og at hun var tysk milliardærarving.

En journalist fik færten af Sorokins svindel, og det er hendes artikel, som Netflix-serien 'Inventing Anna' er baseret på.

Vi følger journalisten Vivian, mens hun langsomt optrevler Sorokins spind af løgne og bedrag. Blandt andet via Instagram, hvor Sorokin iscenesatte det perfekte jetsetter-liv med luksusshopping, yachts og privatfly.

Det er spændende at følge med i, hvordan Sorokin formåede at narre en række af New Yorks største banker, advokater og iværksættere.

Hvordan hun simpelthen spillede rollen som trustfund-baby med så stor en arrogance og snobbet attitude, at hun nemt kunne assimilere sig ind i metropolens kunst- og finanselite.

Generisk og glat

Serien er skabt og produceret af den erfarne Shonda Rhimes, der også står bag serier som 'Gray’s Anatomy' og 'Scandal'. Det kunne være blevet en vild fortælling om senkapitalismens vulgære grådighed og forfængelighedens kryptonit. Desværre er ’Inventing Anna’ endt som så generisk og glat en serie, som kun instruktører på årelange Netflix-kontrakter, formår at lave dem.

Den forsøger at postulere en psykologisk dybde, men alle karaktererne er flade som bølgepap og dialogen er til grin.

Anna Sorokin spilles af Julia Garner, der er kendt fra Netflix-serien 'Ozark', hvor hun leverer en beundringsværdig præstation. I 'Inventing Anna' spiller hun desværre forceret og hendes tysk/russiske accent lyder som en parodi.

Hun spiller udelukkende med øjnene, der hele tiden er halvt sammenknebne, som om hun er blændet af den milliondollar check, som forhindrede hendes dømmekraft i at fravælge lige netop den rolle.