Søren Ryges efterfølger: Her er dommen

Den kendte handyman Søren Vester er blevet kaldt for Søren Ryges afløser, men mener selv, de sko er for store at fylde ud. Nyt haveprogram er da også mest løs sniksnak om store planer, mens man spørger sig selv: Har DR brug for mere tv om haven?

Når man inde på DR søger på 'Søren Vesters Have', foreslår stationen, at man ser følgende programmer under ’Se også’: 'Dage i haven', 'Min have', 'Godsejerne', 'Drømmehaver', 'Haven i Hune', 'Ønskehaven', 'Drivhusdrømme', 'Camilla - i haven', 'DR Friland', 'Frank & Kastaniegaarden', 'Søren Ryge' og ikke mindst 'Historier med Søren Ryge'.

Altså har havefolket hele 12 programmer, som de kan zappe hvileløst rundt i, hvilket vist kun overgås af de cirka 12 milliarder boliglivsstils-koncepter, DR efterhånden har belemret os med.

Det er også i den kategori, man nu finder den vennesæle Søren Vester, der før har snakket Danmark et øre af som vært og handyman på 'I hus til halsen'.

Nu overtager han altså Søren Ryges havesko, som Søren Vester selv på Instagram kalder ’størrelse 70’ med konklusionen:

’De sko kan man ikke udfylde’.

Det mener man dog på DR, som vil lade Vester videreføre sin ’kreative og originale idéløsning’ fra hus til have.

Søren Vester mener ikke selv, han kan udfylde Søren Ryges sko. Foto: DR / Claus Rud

Måske for jysk

Jeg har også have, jeg så med på premieren i går aftes.

Det blev indledt med et droneskud af værtens midtjyske kæmpehave i Thise nær Salling ikke så langt fra Skive, hvor Søren Vester som naturens muntre søn indbød til slow-tv i bedste Søren Ryge-stil.

Et håndholdt kamera, en hund og en vært, der trasker rundt, mens han knevrende peger. Den joviale Vester gør meget ud af sit jyske, måske for meget. Han slår sikkert over i lokal dialekt for at understrege sin jordbundethed, mens han taler mere rigsdansk, når drømme om blomsterhav og grønne junglestier bliver sat sprogligt fri.

Selv som jyde vil jeg anbefale at slå undertekster til. Vi forstår, at Søren har haveskoen så solidt plantet i den jyske muld, at han også sagtens kan fremdrage en smart coffeetable-book af den vilde havepioner Tasha Tudor.

Vi skal lege med rum og gå på eventyr, lover den designeruddannede Søren Vester med sin signatur; at smile med tænderne.

Langsomt går det, ikke helt så adstadigt som Søren Ryge i de 28 år, han travede rundt og tænkte stort og måske sagde noget kritisk om samfundet og mennesket som sådan.

Mest store planer

Søren Vester er lavpraktisk og mindre hverdags-filosofisk, han sidder på knæ ved et mammutblad, som han frostsikrer med en presenning.

Han taler om den korte afstand fra jord til bord, når han tilser en køkkenhave med hindbær og jordskokker. Han peger på en potentiel magnolielund, slår græs med en antikvarisk haveklipper i ti sekunder. Sludrer lidt om iris og hostaer og mangfoldighed og accepten af ukrudt og om at lade stå til og se, hvad der sker, mens man vurderer med kroppen og øjet.

Vester vil den vilde have, men den bliver alligevel malet op i firkanter og gravet ud med stor maskine. For der er ikke rigtig noget endnu, mest store planer.

Søren står i havesko til halsen i mere end én betydning. Jeg giver ham en chance mere, men må også spørge: Hvor mange haveprogrammer har Danmark egentlig brug for?