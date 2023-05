Sorgløs queer-sommer

Debutromanen 'København, sommer' er en sympatisk lille bog, der i sin stræben efter at være et generationsportræt desværre bliver for karikeret

Skriv om, hvad du kender, er et af de mere formanende råd til den aspirerende forfatter.

Rådet, der ofte bliver tilskrevet forfatteren Mark Twain, indeholder naturligvis en sandhed. At skrive autentisk og troværdigt kræver et kendskab til det miljø, man skildrer. Og her opstår problemet ved Betty Frank Simonsens debutroman, 'København, sommer'.

Romanen omhandler den 20-årige Cleo, der netop er flyttet fra Kolding til København. Vi følger hende igennem en hed sommer, hvor hun forsøger at etablere et nyt liv i hovedstaden. Her omgås hun klimaaktivistiske queer veganere, og det er her, skildringen af de unge mennesker i 2020'ernes København bliver utroværdig.

Særligt en scene, hvor Cleo bliver trukket med til en sankthansfest med københavnerveninden Esti, er for denne 30-årige anmelder næsten fornærmende karikeret. Den naive Cleo spørger, om der ikke skal en heks på bålet, men får at vide: 'Vi brænder ikke hekse her. Hekse er lig med visdom.'

Senere fortæller de, at i år holder de 'sankthendes', og at mdma er den reneste og mest bæredygtige form for narko. Fair nok, begge dele er - muligvis - en slags sandheder, men de overforklarende, stive dialoger punkterer autenticiteten.

Portrættet af Cleo og de andre 20-årige, hun møder, er tydeligvis skrevet af én - forfatteren er 48 år - der ser på miljøet udefra og, som med al magt forsøger at putte alle de tidsaktuelle buzzwords (veganer, klimaaktivist, queer, sexpositiv osv.) ind i skildringen af den unge generation.

For få konfliktpunkter

Cleo flytter ind hos den 49-årige terapeut June, og skildringen af netop hende forekommer langt mindre stereotyp. Den unge kvinde bliver assistent for Junes ven, en excentrisk kunstner - der selvfølgelig skal lave et stort klimaværk - og foretager sig ellers ikke ret meget andet end at strejfe omkring i København med sine nye venner.

Alt går næsten for godt for den egentlig ret uinteressante hovedkarakter, og der mangler simpelthen konfliktpunkter til at gøre romanen spændende.

'København, sommer' er på trods af dette en sympatisk, lille bog, der skam også indeholder fine, poetiske passager som her: 'Måske tænker alle altid på nogle andre. Måske længes alle evigt efter andre i en uendelig række af forskudte drømme.'

Der er et anstrøg af den irske forfatter Sally Rooney i beskrivelserne af ungdommens lange sommer, men coming of age-romanen formår desværre ikke at løfte sig op og blive meget andet end en mellemgod ungdomsroman.