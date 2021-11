Står Amagermanden bag flere drab?

Denne anmeldelse begynder med et forbehold: Jeg kender Sebastian Richelsen, manden bag Viaplays nye true crime-serie om Amagermanden. Overfladisk, i hvert fald. Vi har engang lavet noget tv sammen - også om gamle drabssager.

På redaktionen gik Sebastian under navnet ’The new face of true crime’.

Fordi Discovery, som vi arbejdede for, havde udset sig ham som deres nye posterboy for krimi-tv, og fordi han om nogen kunne charme især damerne, når vi skulle ind bag en låst dør eller have fingrene i et vigtigt telefonnummer.

Han lovede at invitere mig hjem til en øl, men det gjorde han aldrig.

Mon han står bag mere

Jeg kender også et af omdrejningspunkterne i 'Amagermanden', drabet på 18-årige Stine Geisler i 1990, ret indgående. Jeg har nemlig selv skrevet en bog om det. En bog, hvor jeg også kommer ind på, om Marcel Lychau Hansen står bag, ligesom Sebastian Richelsen gør i serien, der har premiere på Viaplay i dag.

Der er dermed belæg for, at jeg kunne betragte serien om Amagermanden med en anelse bitterhed, som letkøbt, en kopivare, ligegyldig, intetsigende underholdning på de efterladtes bekostning. Men efter at have set den, er der absolut ingen grund til det.

Langt de fleste true crime-journalister står på skuldrene af andres arbejde. Politiets efterforskeres, ikke mindst. Og ligesom andre steder i medieverdenen referer den slags arkæologiske krimireportere også de samme, gamle artikler, bruger hinandens kilder og camouflerer teoriers oprindelse, så de til sidst ligner deres egne.

Det gjorde jeg selv, og det gør tidligere politibetjent og Radio24syv-journalist Sebastian Richelsen også, når han gennem tre afsnit undersøger, om Amagermanden kan stå bag flere forbrydelser, end han er dømt for.

Foto: NENT Group

Nye oplysninger

Men som en af de få, af de mange, der har prøvet, graver Richelsen også nye, væsentlige ting frem, og det aftvinger stor respekt. Vi har trods alt at gøre med en af de mest omtalte og allerede endevendte kriminalsager i Danmark nogensinde.

Vi får et godt bud på, hvad det mystiske tegn, der var snittet ind i 18-årig Stine Geislers håndled, da hun blev fundet dræbt i en kælder i Københavns Indre By i maj 1990 betyder. Og vi møder flere af Amagermandens venner og bekendte, der ikke tidligere har villet tale offentligt, og som er med til at begrunde mistanken om, at Marcel Lychau Hansen kan have mere end de to drab han blev dømt for i 2011 på samvittigheden.

Alene besøget hos Gummi-Frank; en duknakket, konfus eksistens, der konstant børster sit hår, men er uberørt over at blive interviewet hjemme blandt øldåser, rulletobak og pilleglas, fungerer som et hudløst portræt af det Vestamager, Marcel Lychau Hansen er rundet af.

Endelig får vi i 'Amagermanden' for første gang koblet Marcel direkte til 27-årige Anette Just Olesen på Amager i august 1990. Det viser sig, at de begge har været på ferie på Femø, og angiveligt mødt hinanden, kort før forbrydelsen.

Sebastian Richelsen er med andre ord mere end blot et kønt ansigt. Han er også en insisterende dygtig true crime-journalist, og 'Amagermanden’ er bestemt et kig værd, også selvom du troede, du vidste alt om den historie.