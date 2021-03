Støj-anmeldelse: At larme er at leve

Forslaget om at lukke for ned for det larmende natteliv i København bliver i aften formelt stemt ned. For at forhindre det stigende antal klager til politi og støjvagter, gik vi på gaden for at træne evnen til at konfrontere hinanden mere direkte

Forestil dig at du sidder i en lejlighed og spiller Beezerwisser. I er fire personer rundt om bordet, I griner måske lige lovlig højlydt. Pludselig står politiet inde i den lejlighed, fordi en nabo har klaget. Sådan misbruger dansken i stigende grad politiet frem for selv at banke på og tage den personligt, måske endda joine brætspillet.

Eksemplet er ikke tænkt.

Vi klager og klager, det har vi lært af systemet som ud over stikkerlinjer, hvor du anonymt kan anmelde din nabo for skattesnyd, socialt bedrageri og for meget rødvin til aftensmaden, også har Støjvagten, den kommunale klagelinje. Grundet corona er det ønskede nummer ikke i brug og tak for det!

Mennesker larmer, livet larmer, især glæde har en vis volumen. Skulle det blive for meget med lyden af spas, fest og musik, så kan man jo altid henvende sig direkte til sin nabo frem for at slide på myndighedernes knappe ressourcer.

I København er det som sjovt nok de adfærds-stalinistiske strammere i Alternativet og Enhedslisten, der gør op med venstrefløjens frisindede flipperi. Dog bliver den såkaldte ’nattelivsplan’ i aften stemt ned, hvilket sikrer at København stadig kan være en international metropol, der ikke lugter af cancelkultur og soveby i provinsen. Også tak for det!

Måske kan vi også bare lære at tale sammen, sige fra direkte simpelthen, ligesom vi kan lære at sætte pris på lyden af andre mennesker, når nu vi alligevel bor så tæt sammen i storbyen.

Iført træslev og grydelåg bevægede jeg mig i dag ned på Strøget for at træne den helt almindelige dansker i lyden af larm og muligheden for personligt at sige fra i stedet for straks at klage sin nød til det allerede overbelastede System Danmark.

Politiet i Århus har jo for eksempel voldsomt travlt med sagen om Vivian, den unge lærerstuderende som delte et billede af en brændende Mette-dukke.

Danmark er helt officielt et stikker-samfund, men kan vi ikke gøre det lidt bedre?

Jeg boede engang på Filippinerne, hvor haner galer og hunde glammer natten lang, typisk akkompagneret af en nabo, der gjalder Michael Learns To Rock på sin udendørs karaoke. Den slags klager man ikke over, det er kulturelt betinget.

I Danmark lytter vi desværre med hver vores lille navle. Vi begrænser andre frem for at se muligheder for et festligt fællesskab og en hurtig svingom med den fremmede, der jo faktisk bare er din nabo, måske en kommende ven.

Eller som en håndværker fra Venezuela sagde, da jeg støjede ham in the face: Life is noise!

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se tidligere anmeldelser af Ekstra Bladets kulturanmelder René Fredensborg her: