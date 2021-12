Tæt på finale: Fucker du os op?

Det er dybest set frastødende, at et realitykoncept opfordrer folk til at svigte andres tillid, men det øger (desværre) underholdningsværdien. Jeg glæder mig til, at Paradise Hotel snart lukker ned for sæsonen

Paradise-tid er en anden tid, sagde en kollega til mig forleden.



Dels fordi, deltagerne opfører sig om, som om de har kendt hinanden hele livet. Dels fordi, konceptet henfører folk til at tro, at de i nogle uger blot spiller et spil, der ikke gør ondt, når det er overstået.



For de er jo spærret inde i en tidslomme, hvor de ikke må have kontakt med omverdenen, se tv eller interessere sig for andet end sin egen overlevelse. Man hører derfor ingen samtaler, hvor deltagerne deler sit liv udenfor hotellet med hinanden.

Hvis man ikke er selvoptaget nok i forvejen, så bliver man det. Tag nu den ellers den i bund og grund sympatiske David, der nu er nået helt til finalen på at opføre sig så slesk og røvhullet, at jeg vitterligt har bedt Paradise-guderne om at sende ham og Sille helt hjem på Crazy Daizy. Helst i provinsen et sted.



Hvis du tager pis på mig, så dræber jeg dig

Problemet er, at på Paradise Hotel bliver man belønnet for at være iskold. Magt korrumperer som bekendt.



De mest populære ender som de mest afstumpede, de gør alt for at redde sin egen røv. Sekundært den, de kysser og knalder med.



Jeg synes, man i næste sæson skulle forsøge at vende konceptet på hovedet. Det vender jeg tilbage til.

Først lyn-referat fra en uge, hvor gemytterne kogte over: Frederikke og Jonas nåede inden exit, at pege på David som 'besat julenisse'. Han får dermed to timer til at lokke to andre i en fælde, der vil bringe dem i fare. Helt konkret ned på Solo. Lykkes det ikke, er det adios David.Han vælger at bedrage sin egen partner, Yasmin, som er 'rigtig glad for, at han viser hende tillid'. Dog siger hun: 'Hvis du tager pis på mig, så dræber jeg dig'.David kunne have forsøgt sig hos de andre gutter, han kunne have været en gentleman og ofret sig selv, men nej. Han overtaler Yasmin til at overtale sin bedste veninde, Camilla.

- Fucker du os op? spørger Camilla vagtsomt.

- Nej! Hvorfor skulle jeg fucke jer op? I er min gruppe, jeg skal have to, jeg kan stole på.



Sådan bedrager et ynkeligt skvat af en mand to tillidsfulde kvinder på én gang, mens hans bolleveninde Sille selvtilfreds sutter sine tænder og giver Yasmin det endelige puf ud af paradis. Sille evner ikke engang at spille et menneske med samvittighedskvaler. David lignede da én, der led lidt, men ikke mere end, at det hele var glemt til en ny fest samme aften.

Igen smækkede jeg min sofa én på lampen. Jeg føler mig ellers helt ukrænkelig til daglig, men hvis Sille og David vinder, så kyler jeg min fladskærm helt til fucking Mexico.Jeg kan ikke bære tanken om, at man kan vinde en halv million på at være så usympatisk, men nu er jeg selvfølgelig også førstegangs-reality-seer.Der er også noget andet, der nager mig. Benjamin er ved at få et gigantisk mancrush på David. Benjamin tror, at han er ved at få en ægte ven.Jeg vil vædde med, at David også svigter Benjamin. Og bliver belønnet for det. Det er her, jeg synes producerne skal ryste koncept-posen og vende Paradise på hovedet.Lave setups, så dem, der spreder kærlighed vinder, frem for konstant at tilgodese de iskolde ego'er.Måske er det på tide at gøre Paradise til en anden tid. For alvor.