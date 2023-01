Tam 'TamTam'

Det var på tide, at DR slukkede for det skandaløst ringe 'Disney Sjov'. Det nye fredagshygge-tilbud tilgodeser dansk animation, men lider også under, at det ligner det samme larmende bras. Kan vi sætte tempoet ned?

Det tegner ellers godt. Den nye 'FredagsTamTam'-figur bliver udsat for lidt af hvert. Sidder fast i røven af en sky, bliver pruttet ud igen. Det latrinære er et stolt dansk pejlemærke inden for børne-underholdning.



Men så bliver det hele til 'Disney Sovs' igen. Højt gear, hurtige klip, karakterer, der råber mere end de taler. Underlagt det evindelige tema: monstre!



Det er dansk, stort set, som DR har lovet det med sin store animationssatsning. De har kaldt 'FredagsTamTam' et 'radikalt kursskifte', men selv om 'Mesterlige Monsterbørn' kommer 'straight out of Aarhus' og klart holder internationalt niveau, så kan jeg ikke se, at det er særligt dansk. Det kunne mine tiårige tvillingedrenge heller ikke.



Moderne animations-tv er lidt som at besøge verdens storbyer. Det hele ligner hinanden.

Annonce:

Tempo, tempo, tempo

Det gik der 20 minutter med. Min fireårige datter fortrak, tegnede noget selv.



Hun kom tilbage til 'Karlas Fantalastiske Klasse' skabt af stortalentet Tor Fruergaard i selskab med den erfarne Michael Hegner. Otte minutter i selskab med en orm, der ikke er helt uden rygrad. Og en kylling, der ikke vil kaldes kylling, men i sagens natur spiser orme til morgenmad.



Det handlede om vovemod og var ud over afrundingen med klassisk 'Tom & Jerry' det eneste, som småbørn rigtig fattede noget af i den hellige tv-time.



'FredagsTamTam' er (stadig) speedet og har åbenbart ikke tænkt sig at være det familiære åndehul, hvor alle kunne lægge iPad'en fra sig og sammen sætte tempoet lidt ned.

Stejlt stigende pestilens-kurve

Til DR's forsvar skal siges, at det kun kunne blive bedre end 'Disney Sjov', som i de sidste 30 år har været en stejlt stigende pestilens-kurve for enhver kvalitetsbevidst seer.



Faktisk har det været direkte misbrug af redaktør Jakob Stegelmanns kompetencer at lade en filmekspert som ham servere McDonald'sk råbe-tv i så ulideligt lange baner.

Han er stadig kurator på Familien Danmarks fredagshygge, og selvfølgelig er den finske serie 'Den Ustoppelige Gule Yeti' med på setlisten. Den er ikke usjov, men fyldt med udtryk og referencer, der fiser hen over hovedet på alle under ti år. Altså målgruppen.





Annonce:

Ludo eller adhd?

Så kan jeg bedre lide TamTam-figuren. Han kan tromme på congas, mens han drikker kaffe. Handskerne spiller bare videre. Og han kan puste en ballon op, så øjnene popper ud. Let fortolkelig komik.



Men det er blot vignetter. Spørgsmålet er, om DR ikke skulle skrue lidt ned for den overordnede animations-adhd? Børnene er blæste nok efter en tur i den forbistrede heldagskole efterfulgt af alskens turbulente medietilbud.



Tidens animations-tv har et afsindigt højt tempo, og hvis DR ikke vil gå påtage sig et pædagogisk ansvar, så foreslår jeg, at vi alle simpelthen slukker for det lorte-tamtam. Og spiller ludo i stedet.