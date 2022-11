Teenagepigen og monstret

Der er to misforståelser om ’Frankenstein’, som lige bør rettes: For det første er Frankenstein ikke monstret, men navnet på hans skaber.

For det andet - og dette vil nok komme bag på nogen - er litteraturhistoriens nok første science-fiction-roman skrevet af en teenagepige. Mary Shelley, datter af filosofferne William Godwin og Mary Wollstonecraft, som var en af de allerførste feminister, påbegyndte romanen som kun 18-årig.

Det startede som et væddemål mellem hende, hendes mand, digteren Percy Bysshe Shelley, digteren Byron og hans læge Polidori om at skrive en gyser.

Den langtidsholdbare og ofte filmatiserede historie om videnskabsmanden Victor Frankenstein og det uhyre, han skaber ud af ligdele, udkom to år efter i 1818.

Gys og gotisk horror

’Frankenstein’ er en brevroman; historien fortælles gennem en række breve, hvorfra fortællingen om Victor Frankenstein og hans skabning bliver udfoldet.

Romanen er det ultimative litterære fadermord. Frankenstein er en fortælling om menneskets til tider destruktive skaberkraft. Om videnskabsmanden, der kreerer et ustyrligt væsen, der ender med at vende sig mod sit ophav. En misforstået, udstødt stakkel, der ønsker menneskenes omsorg, men aldrig kan integreres på grund af sit frastødende ydre.

Romanen kan på anakronistisk vis læses med nutidige briller: Som en analogi over psykisk lidelse, integration eller endda klimakrise, som i dette uddrag, hvor monsteret taler: ’Jeg spiser ikke det samme som mennesker, jeg udsletter ikke lammet og dets kid for at stille min appetit, agern og bær udgør tilstrækkelig næring for mig.'

Man kan også blot vælge at læse romanen for dens velskrevne gys og gotiske horror.

Genudgivelsen er i hardback (tak for det!) og smukt indpakket med en anatomisk tegning af et menneskehjerte og titlen i guldbogstaver. Den vil være en oplagt mandelgave til at bringe lidt uhygge ind i juleidyllen.

’Frankenstein’ er oversat af Jakob Levinsen og flankeret af et oplysende forord af forfatter Merete Pryds Helle fra udgaven, der udkom i 2014. Skulle man ønske sig mere, ville det være et opdateret forord.