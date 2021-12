Kære læsere. Søren her. Det er mig, der plejer at opsummere 'Kometernes jul' for jer – så I stadig har noget at snakke med jeres børn om, selvom I måske ikke lige orkede at se med i tv.

I fredags overlod jeg opgaven til min 15-årige søn, Vitus, fordi jeg skulle i byen. I dag er jeg ude at føjte igen, og min anden søn, 11-årige August, har derfor fået lov at gennemgå aftenens afsnit. Hans tekst kommer her:

Noor har lavet en aftale med Viggo V. om at give ham kvantemaskinen til gengæld for, at han får hendes venner tilbage til jorden. Hun snyder Anna, så hun får fat i nøglekortet til kælderen, hvor den er. Viggo V. lover at fikse alderskalibratoren, og man kan klart stole på Viggo. Not! Og da Noor er gået, så smadrer han den selvfølgelig. Det kunne hun da regne ud.

Han kaster den ikke engang hårdt ned i noget, han slipper den bare over jorden. Total urealistisk indtil videre.

Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Dét havde været sjovere

Imens Mathilde synger den værste julesang, jeg nogensinde har hørt for Elias, spørger deres mor, hvem der har spist Rudolf. Det er et rensdyr af chokolade. Det er måske hende selv, tror jeg, men Mathilde siger, det var Tanja, inden Elias siger, det var ham.

– Atju! Undskyld, jeg er bare allergisk over for bullcrap, skulle deres mor have sagt, men hun tror på sin søn.

Det ER Tanja, der har spist af Rudolf. Hun er på en eller anden måde kommet tilbage til deres hus og bor på Mathildes værelse. Jeg forstår ikke hvordan. Det skændes Mathilde og Elias også om, men Elias shutter det hurtigt ned og skjuler Tanja i rummet ved siden af.

På Planet 9 fortæller Johannes Mie, at hans mor døde, da han var otte. Der er mange tal med i det her afsnit. Det havde været sjovere, hvis han havde været ni, så det passede sammen.

Anna finder ud af, at Viggo V. ikke vil hjælpe, men i stedet har taget maskinen hjem til sig selv. Elias finder også ud af, at maskinen er væk, og at det er Noors skyld. Men hey! Hun fik en gratis FlyPhone ud af det.

Foto: Henrik Petit/TV 2

Også urealistisk

Mette er meget interesseret i brønden og i magiliumet, men midt i en slåskamp mellem hende og Mie og Johannes ryger det ud af hænderne på hende og ud af cellen. Mette kan ikke nå det, men SMASH!, så smadrer hun cellen. Det virker også urealistisk. Men nu kan de komme ud.

De finder et brev fra Viggo V. i deres udgave af maskinen. Viggo vil tvinge dem til at fylde en kuffert med magilium og sende tilbage, ellers vil han ikke hjælpe dem hjem. Den store trend i det her afsnit er åbenbart, at folk finder ud af, at Viggo har fået fat i maskinen.

Nede på jorden finder Bolette-Henriette uf af, at Mie og Johannes er på Planet 9, så nu bliver showet endnu mere crazy. Eller som Bolette-Henriette selv ville sige: – Krajsy!