Tove igen-igen

Tove Ditlevsen udleverede ikke kun sig selv nådesløst i sine autofiktive romaner, men også i talrige interviews.

66 af de mange interviews er nu blevet samlet i udgivelsen ’Jeg holder skam kæft med meget’. De er inddelt kronologisk fra 1940, året efter Ditlevsens digtdebut, ’Pigesind’, til januar 1976, tre måneder før hendes selvmord.

Og netop denne kronologiske oplistning er udgivelsens store svaghed. Jeg forstår pointen; man følger Ditlevsens udvikling fra ung, høflig digterdebutant til landskendt, sarkastisk samfundsrevser.

Men mange af teksterne er for enslydende. Måske bør udgivelsen være pensum på landets journalistuddannelser for at understrege, hvor uopfindsomme journalister ofte er. F.eks. bliver Ditlevsen igen og igen spurgt, om hun stadig kommer i ’barndommens gade’. At læse de samme spørgsmål med de stort set samme drilske svar bliver for repetitivt. Forlaget kunne med fordel have gjort sit arbejde bedre ved at inddele teksterne tematisk og kuratere udvalget bedre.

Mest kontroversielle er interviewene efter Ditlevsens selvmordsforsøg i 1974. Særligt ét i Ekstra Bladet om forfatterens planlægning af selvmordet er så råt og morbidt, at det er svært at forestille sig, at det kunne blive bragt i dag. Men det blev det heldigvis dengang, for det bidrager - om end tragisk - til Ditlevsens eftermæle som en fuldstændig egenrådig og kompromisløs forfatter og kvinde.