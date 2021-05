TV 2's nye satsning: Blottet for personlighed

Så er der mord i provinsen. Igen. Denne gang i ferieparadiset Hvide Sande ved den jyske vestkyst, der, når badesæsonen slutter, igen er et lille indspist lokalsamfund, hvor de fleste har noget på hinanden. En ung tysker, Sebastian, er blevet brutalt myrdet, og opklaringen er efter længere tid gået i stå.

Man vælger så at indsætte undercover-parret Helene (Marie Bach Hansen) og Thomas (Carsten Bjørnlund), der som forstilt ægtepar skal forsøge at infiltrere de fastboende og finde sandheden.

Så langt, så godt. Men desværre ikke meget længere. For selv om ’Hvide Sande’ er knap så blodfattig som TV2s anden aktuelle krimiserie ’Sommerdahl’, så er der noget sært stillestående og udvendigt over plottet – selv efter de fire afsnit, som undertegnede har haft lejlighed til at se.

Makkerparret Hansen og Bjørnlund (der også spillede sammen i ’Arvingerne’) gør det såmænd godt nok og i birollerne optræder solide navne som Bodil Jørgensen, Jesper Asholt, Bjarne Henriksen og Camilla Bendix. De solbeskinnede omgivelser er såmænd også ganske maleriske.

Historien – skrevet af succesforfatterne Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinrich under pseudonymet A.J. Kazinski - fremstår dog fuldstændig søvngængeragtig, og instruktionen ved Tilde Harkamp, der senest stod bag den småborgerlige komediefilm ’Jagtsæsonen’, er blottet for personlighed.

Hvis man eksempelvis sammenligner med HBOs ’Mare of Easttown’, der også ruller over skærmene i disse uger og ligeledes tager afsæt i en uløst sag i et lille lokalsamfund, så er kvalitetsforskellen altså himmelråbende. Og det er jo den slags konkurrence, man er oppe imod i disse streamingtider.

Så er man simpelthen nødt til at have større ambitioner end blot at få tiden til at gå. Det virker ikke til at være tilfældet her.

