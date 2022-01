Usmagelig nødhjælps-bingo

Danskere kan åbenbart ikke donere til børn i nød uden at reklamere for sig selv, telefonere med en kendis eller vinde biler og sexlegetøj. DR's selvpromoverende indsamlingsshow var kvalmende kommercielt

'Lille land, stort hjerte' lød det igen og igen gennem hele fem timers anmassende nødhjælps-underholdning på DR1.

Sloganet for årets 'Danmarks Indsamling 2022' burde nok have været 'lille land, stor selvpromovering', for de første 47 minutter handlede det overhovedet ikke om dem, det handlede om.

Man kunne som sædvanligt vinde en bil, hele fem af slagsen, faktisk. Den ene af de uoverskueligt mange værter, den eksalterede komiker Andreas Bo, indledte løjerne med at tage hjem til Jim for at høre om dengang, Jim vandt en bil.

Som en af mine sønner spurgte: Er det et program om biler?

Hjælp et stakkels barn, vind en vild dildo

Det var nemmest at sige ja. Hvordan skal man dog forklare sine børn, hvad sådan et ellers velmenende velgørenheds-cirkus egentlig går ud på?

For eksempel har ugen på P3 og P4 handlet om sexlegetøj, champagnesmagning og festivalbilletter. Til fordel for 'coronakrisens børn'. Altså, dem i fattige lande.

Man kunne sågar vinde en kombineret safari/badeferie til det hårdt ramte Afrika, og altså medbringe en lille præmie i form af en klitoris-stimulator eller et såkaldt Cum Face-penisspil.

'Episk' selvpromovering

Der var ingen nedre grænse for usmagelighederne, da Danmarks Indsamling rullede sig ud for 15. gang.

Det er åbenbart utænkeligt, at os danskere vil støtte en vigtig sag uden at vinde noget til gengæld. En bil, et køkken, en middag med en folketingspolitiker. Det sidste gik det lidt trægt med.

Til gengæld stod danske virksomheder i kø for at få billig reklame på prime time-tv. Donationer er naturligvis fuldt fradragsberettigede.

DR benyttede som sædvanlig også lejligheden til at promovere sig selv med masser af spas på en sørgelig baggrund. Herunder flødeboller med 'Den Store Bagedyst', hvilket endnu en overgearet vært, Kristian Ring-Hansen, kaldte for 'episk'.

Krampagtige krukkerier

Også DR-programmet 'Danmarks bedste portrætmaler' blev blandet ind i indsamlingen via live-maleri af Jim Lyngvild. Han var selv i tvivl om, hvem der mon ville eje et portræt af ham. Jeg ville personligt hellere sende pengene direkte til de fattige, som fik mindst skærmtid.

For selvfølgelig var nødhjælps-lotteriet krydret med små, følelsesladede film om coronakrisens børn. Det tog så altså 47 minutter før, vi for første gang fik skruet ned for værternes krampagtige krukkerier til fordel for en syrisk teenagepige.

Hun havde mistet begge sine forældre i krigen, og forsøgt at tage sit eget liv. Ikke, at det umiddelbart havde noget med corona at gøre, men det havde det til gengæld for en anden pige, der solgte sex i Zimbabwe. Corona'en havde gjort det sværere for hende at finde kunder.

Godhedsindustrien gone crazy

De lynhurtige skift fra lerhytter til landsindsamlingens latterbrøl burde være forbudt for børn. Forestil dig Andreas Bo smide sig på gulvet for at reklamere for en Volvo. Eller Kristian Ring-Hansen tage den særligt dyre donations-telefon og grine hysterisk, mens du stadig har død og helvede på nethinden.

Og så videre til den ellers flinke håndboldspiller Jesper Nøddesbo, der rendte rundt i call-centret for at sige 'fantastisk' på tusind måder sammen med andre kendisser.

Det er godhedsindustrien gone crazy. Men okay, de coronaramte børn er nok ligeglade med, hvor dekadent, vi danskere opfører os for at hjælpe netop dem.

Målet helliger midlet, men det gør det ikke mindre usmageligt at se på.