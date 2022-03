'Uværdigt for alle'

I forhold til at lussingen blev uddelt live under verdens største filmshow, ærgrer det mig, at Chris Rock ikke slog igen.



Så vi kunne have fået os et westernagtigt masseslagsmål, der ville være Hollywood værdig. Modsat det hykleri, der præger reaktionerne.



For uværdigt var det, at Will Smith måtte ty til vold efter en bemærkning fra komikeren Chris Rock. Godt nok handlede den om Will Smiths kones pletskaldethed. Alopecia, hedder sygdommen, dét har vi i det mindste lært af episoden.



Joken var, at komikeren så frem til at konen, Jada Pinkett Smith, skulle optræde i opfølgeren til 'G.I. Jane' (som karseklippet rekrut, forstås).



Kindheste-ambassadør

Slam sagde det ti sekunder efter. Kun Chris Rock bevarede fatningen, mens voldsmanden efterfølgende blev trøstet af Hollywood-stjernerne Bradley Cooper og Denzel Washington.



Endnu mere uværdigt var det, at Will Smith gik på scenen for at modtage en Oscar, hvor han undskyldte overfor alle andre end ofret. Og kaldte sig selv 'ambassadør for kærlighed', tilsyneladende blind for sit eget hykleri.



For selvtægtskulturen er jo Hollywoods mest brugte opskrift. Det, som Amerika er bygget på. Nemlig at tage sagen i egen hånd, hvis nogen truer din familie. Koste, hvad det vil.



Hvis det havde været en hvid huskekage?

Nu var det jo bare en joke om manglende hår, ikke en livstruende sygdom. Og ja, selvtægt ser sejt ud på film (og til Oscar-show), men fungerer skidt i virkelighedens verden.



Hvorfor visse Hollywood-stjerners forsvar for Will Smith er helt sort, om man så må sige:

- Da jeg så en sort mand stå op for sin kone, betød det alverden for mig, sagde skuespiller og standup-komiker Tiffany Haddish eksempelvis til magasinet People. Hun betegnede overgrebet som 'smukt'.



Gad vide om nogen ville have brugt det udtryk, hvis en hvid skuespiller, på sin kones vegne, havde stukket den sorte komiker en huskekage? Jeg tror, det havde sat ild i L.A.



Vittigheder slår vold

Nu bliver vold så blåstemplet i det skinhellige Hollywod. Normalt er intet ellers for småt til stor forargelse; når ikke-jøder spille jøder, eller når der er for få kvinder med i en krigsfilm og whatever.

De tager sig selv så goddam alvorligt derovre. Jeg håber, at alverdens forenede komikere vil gøre evigt grin med Will Smith. I det mindste indtil den dag, han får sagt ordentlig undskyld til Chris Rock.

Alt andet er uværdigt. Vittigheder slår vold, ikke omvendt. Ellers er vi for alvor fortabte.