Vanviddets venteværelse

Først til sidst forstår vi. Stedfar Victor knepper Toves 15-årige datter. Ja, undskyld, jeg afslører filmens store skandale, men det har allerede været plastret ud over alverdens aviser.

For der er ikke blot en Tove-film på trappen, næ, også en ny bog får skeletterne til at rasle ud af skabet. Den er skrevet af Tove Ditlevsens barnebarn, og det i en tid, hvor den afdøde digter i voksende omfang bliver internationalt oversat og anerkendt.

Beskyldninger om seksuelt misbrug er altså løbet med æren og overskrifterne, men selv om det også er stridens gedulgte kerne i filmen, så handler den dybest set om et ægteskab i opløsning.

Sadistiske spidsfindigheder

'Toves værelse' slutter sådan her:

'Vi var hårde i dag', siger Lars Brygmann.

'Sådan er vi jo', svarer Paprika Steen.

Normalt adskiller man kunstneren fra værket, men her flyder det hele sammen. Paprika er Tove. Skrøbelig og skarp, som Paprika selv er. Perfekt til rollen. Hun vinder en pris. Sikkert også Brygmann.

Tove er et vrag, men selvfølgelig også et fyrtårn, der står op mod mænds tyranni. For derefter hjælpeløst at lade stå til, når Lars Brygmann ter sig som en perfid og perverteret udgave af Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Victor Andreasen.





Krænker, offer, redder

Vi er vidner til deres totale sammenbrud. Ved filmens slutning forstår vi, at de blot endnu en gang har udspillet og udstillet deres absurde ægteskab som et lille kammerspil. At det var dagens intense forestilling.

Joachim Fjelstrup er kronvidne i rollen som en ung Klaus Rifbjerg. Han er til snaps og fattigmandssild i lejligheden, og er så heldig at kunne forlade dramatrekanten og de sadistiske spidsfindigheder. I biografen er man stadig gidsel.

Hvem er offer, hvem er krænker, hvem er redder?

Lyrikkens barpianist

'Din gennembollede, halvrådne karklud', råber Toves mand. Og kalder hende 'lyrikkens barpianist'. Mener, at hun skriver 'skolepigepoesi'. Hun stikker til gengæld til hans kunstneriske mindreværd.

Og hvad med mig, som tilskuer? Jo, jeg blev mindet om alle de modbydelige skænderier, jeg har overværet, og tænkte: Hvornår slipper jeg ud af dette vanvittige venteværelse?

'Toves værelse' er ubehagelig, fordi det ikke bare er en klaustrofobisk lille film bygget på teaterstykket af samme navn. Det er noget nær virkelige vanvidsscener fra det ægteskab, Tove Ditlevsen beskriver i sin roman 'Vilhelms værelse'. Det hele flyder sammen. Autenticiteten er skræmmende.

Sjove Tove, syge Tove

Og alligevel følte jeg mig indespærret i en sær form for intellektuel afstumpethed. Med konstant cigaretrøg i øjnene. Og selve døden som bleg tjenerinde i en stue så stille, at man kan høre, hvor skoen knirker. Man fornemmer det ubehagelige synk af en stor klump smerte. Og den anstrengte vejrtrækning, inden det hele eskalerer i psykisk og fysisk vold.

'Er du sjove Tove? Eller syge Tove?'. Han råber, hun skriger.

Jeg tror, at man skal være stor Tove Ditlevsen-fan for at finde den dybere mening med galskaben. Det er vist noget med, at vi alle sammen er ubehagelige over for hinanden. Og det budskab skal åbenbart serveres, så man nærmest ikke kan holde ud at se eller høre på det.

Så er du advaret.