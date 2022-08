Verdens dyreste: Ligner en kopi

'The Rings of Power' er en imponerende flot gentagelse af sig selv, endda mere storladen og selvhøjtidelig end sine forgængere. Ægte fans kan eventuelt skændes om de nye karakterer, der ikke findes i bogforlægget

'The Lord of the Rings: The Rings of Power'. Skabt af J.R.R. Tolkien, iscenesat af J.D. Payne og Patrick McKay. Instr: J.A. Bayona. Premiere på Prime Video 2. september.

En langhåret Jesus-look-a-like ankommer til 'Lord of the Rings'-serien som et meteor, med bar røv og fedtet fuldskæg. Vi får ingen forklaring på den mystiske hændelse, ligesom karakteren heller ikke er beskrevet i Tolkiens omfangsrige univers.

Så er det godt, vi har nørderne, som jo har læst hvert et bogstav i den store LOTR e-bibel. De har for længst set traileren, kalder ham både 'Meteor Man' og 'The Stranger', og spekulerer i om han måske er Sauron. Det onde selv i skikkelse af en frelser fra det ydre rum? Det er den slags, der får Tolkien-entusiaster til at lyne bukserne ned.

Ligesom alt andet gammelt nyt om dværge, orker, elver og hobbitter. Det er formentlig derfor, at Amazon overbød Netflix, og nu satser en milliard dollars på hele fem sæsoners fortsættelse af det populære rollespils-koncept. Som i virkeligheden er en prequal, en ny begyndelse, but same same.

Børnefilm for voksne

Der er powerplay i Hollywood. HBO satser stort på en ny omgang 'Game of Thrones', der dog har en vis realisme i sin uforudsigelige gru og skruppelløse magtspil, mens 'Lord of the Rings' mere er en slags børnefilm for voksne. Man skal vitterligt have sin barnlige fantasi intakt for at identificere sig med de altid halvt uduelige hobbitter, denne gang af racen 'Harfoots'.

De slører sig i skoven, forsigtige og lystige på samme tid. Det er dem, der finder meteor-manden, det er dem, man tiltrængt griner af, når man får lange ører af at høre på højstemte elverfolk. Nå ja, de infantile dværge er da også meget sjove. Nu med en højdemæssigt udfordret af farven sort på rollelisten. For repræsentationens skyld, som de siger i filmbranchen.

Det gode og det onde støder endnu engang sammen. Pr-foto

Orker de kvindelige orker?

Fint for mig, men gad vide, hvad de mest sekteriske Tolkien-kendere siger til den slags politisk korrekte justeringer? Der er også rygter om kvindelige orker på vej. Orker de det?

Jeg spørger, fordi den hovedkarakter ved navn Elenar Brandyfoot, som hjælper Jesus/Sauron i bar røv, ikke er at finde i bøgerne. Altså, en såkaldt ikke-kanonisk figur. Det er hot stuff for kræsne kendere.

Det er ikke helt umorsomt, at man i et fiktivt univers kan skændes om, hvem der er fiktiv nok. På en personlig note kan jeg tilføje, at man på Amazon emmer af præcis den samme komiske selvhøjtidelighed.

Som anmelder skal man først sværge på tro og love, dernæst installere hele to apps, hvorefter man allernådigst må se de to tilsendte afsnit, men maksimalt fire gange, og kun på den samme platform.

Der mangler ikke storslåede landskaber i den nye serie. Pr-foto

Latterligt filmselskab

Selv traileren, som forlængst er ude, er der embargo på. Det er dybt latterligt, at et filmselskab tror, de ligger inde med filmens svar på Pagtens Ark.

De krævede efter sigende også fingeraftryk af manusforfatterne, når de gik ind i skrivehulen. Ligesom Peter Jackson, instruktør på de oprindelige film, ikke måtte se manuskriptet, da han blev spurgt til en ny runde. Han sagde nej.

I stedet er den konceptuerende instruktør nu J.A. Bayona, den lille store spanske instruktør, der blandt står bag 'Jurassic World: Fallen Kingdom', og gyserhittet 'Børnehjemmet'. Og flot ser det ud. Jeg er imponeret, også selv om historien ligner en kopi af sig selv.

Jeg vil ikke spoile, men hvis du er til storstilede gentagelser, så lander der et tv-meteor på fredag.