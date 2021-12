Vold i børne-tv

Har I og jeres børn forstået, at ’9’ser’ er et ordspil på ’nisser’? Det har I nok. Jeg spørger kun, fordi min bror og jeg selv i går måtte bruge en halv time på at forklare min 34-årige svigerinde Kathrine det. Selv derefter tror jeg ikke rigtigt, hun forstod det.

Hun påstod, at INGEN andre hun kendte havde lavet den kobling og var sur resten af aftenen.

Nå, til dagens afsnit: Noor og Elias har fundet ud af, at den nu aflåste teleporter i kælderen ejes af FlyCorp – firmaet bag årets julegaveidé, den svinedyre FlyPhone, der aldrig løber tør for batteri. Som far til to drenge på 11 og 15 år, der lever i evig frygt for, at deres telefoner mangler strøm, forstår jeg sagtens hypen.

Oppe på Planet 9 mangler Mie, Johannes og forsker-Mette kuglelejer til deres teleporter. Mette er en led kælling, der stjæler Mies idé om at lave dem ud af en plastikkop. Mie bliver syg af insulinmangel. Hun får hjælp af 9’seren Tanja, der giver hende noget 9’ser-medicin, som dog blot får hende til at lyde som en ko på vej til slagteriet.

Nede på jorden får Noor og Elias sneget sig med til en rundvisning hos FlyCorp og møder den foruroligende, mystiske, ultrarige grundlægger, Viggo. Han bliver spillet af Kurt Ravn (der også er skurk i ’Tidsrejsen’ på DR en halv time tidligere. Super forvirrende!) og er en Elon Musk-agtig type. Altså, hvis Elon Musk sang opera og havde været med i ’Matador’.

Man kan se, at Viggo er en skurk, fordi hans skrivebord står for enden af et langt kontor – og fordi, han serverer smoothies med plastiksugerør. Det lille svin.

Viggos håndlanger, Tom, kører ungerne tilbage til Astro Camp. Her viser det sig, at han på Viggos ordre vil ødelægge teleporteren. Man fornemmer, at Viggo ikke synes andre skal finde ud af, hvor det mystiske stof han har lavet sine evighedsbatterier ud af stammer fra.

Inden Tom når sin ugerning, slår forsker-Anna ham dog ned. Bang! Så er der børnetime!

På planet 9 modtager Mie og Johannes kurven med mad fra Noor og Elias på jorden. Men alle kagerne og slikket er ældet ti år og er blevet rådden og muggen. De skulle have købt noget på McDonald’s.

De modtager også en insulinpen til Mie (puha!) og en perlekæde i adventsgave fra hendes lillesøster. Perlerne kan Mette bruge til at fikse teleporteren, og dermed mangler vi faktisk lidt en cliffhanger i dag.

Nå, jeg har lige haft min svigerinde i røret.

– Din bror siger, at du har tænkt dig at hænge mig ud i Ekstra Bladet. Det skal du IKKE gøre. Fatter du det, din fucking idiot, råbte hun, inden hun smækkede på.

Desværre havde jeg lige afleveret anmeldelsen, da hun ringede.