Vulgært: Stort kiks fra Bornedal

Med det solide John Mogensen-portræt ’Så længe jeg lever’ fra 2018 lavede Ole Bornedal sin bedste film siden gennembruddet med ’Nattevagten’ i 1994.

Det siger måske ikke alverden, men kunne dog få en til at håbe på, at Bornedal i en alder af 62 år havde lagt sine mest manierede tendenser på hylden. Det er så ikke tilfældet med ’Skyggen i mit øje’.

Lige som i den mildest talt omdiskuterede tv-serie ’1864’ tager instruktøren og manuskriptforfatteren Bornedal igen fat i et dansk krigstraume. Denne gang bombningen af Den Franske Skole den 21. marts 1945, der resulterede i, at 86 børn og 18 voksne omkom.

De fleste voksne kender nok historien i hovedtræk: Royal Air Force bliver af modstandsbevægelsen bedt om at bombe Gestapos hovedkvarter i Shellhuset.

Opgaven besværliggøres dog af, at nazisterne har placeret en gruppe danske fanger oppe under taget som bombeskjold. Selve bombningen af Shellhuset forløber planmæssigt og flere danske fanger undslipper mirakuløst.

Tragedien indfinder sig, da et af bombeflyene styrter ned og får de efterfølgende fly til at tro, at det er skolen på Frederiksberg Allé, der er målet, og derfor tømmer deres dødbringende last over den.

En på alle måder voldsom og bevægende historie, der sandsynligvis havde virket meget stærkere i en mere nøgtern iscenesættelse end Bornedals store armbevægelser, hvor alle emotionelle tangenter helst skal trykkes helt i bund. Gerne på en gang.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selv en dygtig skuespiller som Danica Curcic efterlades på herrens mark i Ole Bornedals effektjagende manuskript. Foto: Lasse Frank/SF Film

Har ingen funktion

Som for eksempel i indledningen, hvor en dreng kommer fløjtende på cykel hen ad en fredfuld jysk landevej med en kurv med æg på bagagebæreren. Så er alle vist med på, at de der æg ikke når hele frem. Og at det nok ikke er det værste, der sker.

’Skyggen i mit øje’ løber i flere spor, og er klart bedst, når den fortælles fra de tre fiktive børn Henry, Rigmor og Evas vinkel. Ellers dominerer Bornedals hang til det groteske og det lidet subtile desværre billedet.

Ikke mindst i fortællingen om en af nonnernes (spillet af Bornedals datter Fanny Bornedal) religiøse anfægtelser, der resulterer i både selvpineri og en affære med en Hipomand. Det er så langt ude, at det tangerer det ufrivilligt komiske.

De mange torturscener fra Shellhuset er sikkert realistiske nok, men har ikke den store funktion i det narrative forløb, ud over at være en undskyldning for at vise en masse teaterblod. Et nærmest metafysisk varsel om det forestående uheld blandt de britiske piloter virker også sært malplaceret.

Bornedal er uden tvivl en visuel begavelse, men afslører igen en fatal mangel på evne eller vilje til at disponere sit stof og sin hang til at skrige sine pointer ud i så høje toner, at selv dem nede på de allerbagerste rækker efterlades med en skinger ringetone for ørene.

Vulgært er nok den mest passende betegnelse.

Jo mere man tænker over ’Skyggen i mit øje’, desto dårligere bliver den faktisk. Så det skal man måske bare lade være med.