Zulu Awards: Danske kendisser bliver mere og mere ukendte

Det var nærmest umuligt at spotte en kendis, da Zulu Awards i går aftes rullede den røde løber ud i K.B. Hallen. Nichekanalens stærkeste kort er ellers at lukrere på andres berømthed

Det går ned ad bakke for de danske celebrities, faktisk er de efterhånden så ukendte at det ikke længere giver mening at tale om A, B og C-kendisser, men nærmere J, K og L-kendisser.

I hvert fald hvis man skal dømme ud fra den røde løber, som Zulu (det er en tv-pølsefabrik underlagt TV2, der genudsender Dawsons Creek, Venner og en hel masse usjov comedy i døgndrift) i går rullede ud i København for at booste sine seertal.

Faktisk er netop Zulus forskellige awardsshows det mest populære på kanalen, hvorfor tilrettelæggerne helt ublu lukrerer på kendte og ukendte (mest ukendte) for at få opmærksomhed.

Blandt de nominerede stødte jeg på navne som Brødrene Ost, Lasse Madsen og Umage Image, men hvad værre var, så var det nærmest umuligt at genkende de inviterede, da de én efter én ankom i taxier og det ene klovnekostume efter det andet.

Se jagten på de kendte i videoen øverst i artiklen.

Mest aparte par var nok Tessa og Helle Thorning, der tidligere har udnyttet hinandens fame i en musikvideo og fejrede det ved at ankomme i bordelmutter-joggingtøj, der især gjorde Helle svært genkendelig. Ligesom som så mange andre 'berømtheder' var det svært for dem at sætte navn på et eneste Zulu-program, hvilket siger ikke så lidt om, at Zulu mere ser de kendte, end de kendte ser Zulu.

Må jeg ikke også anfægte at glamouren altså går lidt af den røde løber, når den kendte selv er nødsaget til at sige sit navn til fotograferne?

Indrømmet, jeg identificerede straks Sofie Linde og hendes gulternede bodyguard, da jeg før har sat spørgsmålstegn ved netop hendes påklistrede feminist-agenda, hvilket hun benyttede lejligheden til at være 'ked af'.

Sofie Linde vandt derfor heller ikke den sorte statuette som ’årets tv-vært’. Det gjorde Melvin, der blev aftenens bazooka med hele fire priser i favnen.

Da var jeg dog for længst smuttet hjem til sovs og kartofler i erkendelse af, at tidens kendte mangler både kant og kendisfaktor.

