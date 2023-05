Bachelorette-kvinderne tatoverer bejler

Da 'Bachelorette'-pigerne Mette og Julie møder Boris for første gang, bliver de meget overraskede over hans ønske om, at de skal give ham en tatovering

Jagten på drømmekvinden er i sat i gang, når 16 mænd skal date to kvinder i TV 2-programmet 'Bachelorette'.

Og det handler om at gøre sig bemærket fra start, hvis man vil have pigernes opmærksomhed. En af fyrene, der forstår at give et førstehåndsindtryk, man sjældent vil glemme, er Boris Hiort.

Tatovering på den røde løber

Han har nemlig medbragt en tatoveringsmaskine på den røde løber, og den er ikke kun til pynt.

På den røde løber, hvor Boris Hiort for første gang mødte de to bachelorettes, lod han dem tatovere på sig.

- Idéen fik jeg most ud af min hjerne, fordi jeg gerne ville tage det hele fra, at vi var nervøse. Lidt ligesom at spise en chili. Jeg ville gerne skabe en naturlig reaktion, og så syntes jeg, at det var et sjovt minde, siger Boris Hiort til Ekstra Bladet.

Boris har stadig tatoveringen i dag, og han har ikke planer om at få den tatoveret over. Privatfoto

Annonce:

Den er grim

Et hjerte med to bogstaver inden i, J og M, der står får Julie og Mette, fik de to kvinder lov til at tatovere.

- Jeg har stadig tatoveringen. Den symboliserer hele den rejse, jeg havde dernede. Den er supergrim, men megacharmerende, griner Boris Hiort og fortæller, at han bestemt ikke fortryder sit valg og tilføjer, at han fik meget mere tid på den røde løber, fordi hans setup var så komplekst.

Både Julie Kriegler og Mette Sommer var meget overrasket over Boris Hiorts valg af gave, men syntes begge, at det var en sjov idé og fortæller, at de hurtigt blev mere intime med ham, fordi de kom så tæt på hinanden.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app