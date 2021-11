Baldwin sagsøgt efter drab på fotograf

Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin er blevet sagsøgt af en kollega på filmsettet 'Rust' for uagtsomhed i forbindelse med drabet på en filmfotograf i sidste måned.

Det oplyser advokater onsdag.

Kollegaen Serge Svetnoy, der var belysningstekniker på settet i den amerikanske by Santa Fe, overværede episoden, da Baldwin skød og dræbte fotograf Halyna Hutchins med en rekvisit-pistol.

Alec Baldwin er blevet sagsøgt af en kollega fra det filmset, hvor skuespilleren skødt og dræbte Halyna Hutchins. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Svetnoy anklager i det civile søgsmål Baldwin og andre for at undlade at overholde sikkerhedsregler og tillade at pege våben med skarp ammunition mod andre mennesker på settet.

- Der var simpelthen ingen grund til, at der skulle være et skarpt skud i den revolver eller noget som helst andet sted på settet.

- Det, at der var en kugle i den revolver, udgjorde en dødelig trussel for alle i nærheden af revolveren, lyder det i retsdokumenter i sagen.

Belysningstekniker Serge Svetnoy (foto) har lagt sag an mod skuespiller Alec Baldwin for drabet mod fotograf Halyna Hutchins. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

Søgsmålet langer også ud efter medinstruktør Dave Halls og medarbejderen Hannah Gutierrez-Reed, der havde ansvar for at opbevare våben på settet.

Sagen er indgivet ved en domstol i Los Angeles og bliver anset som den første af slagsen mod Baldwin, siden episoden skete 21. oktober.

Filmfotograf Hutchins blev skudt og dræbt, da Baldwin øvede en scene i westernfilmen, hvor han affyrede en pistol mod kameraet.

Ud over Hutchins blev instruktøren Joel Souza ramt i skulderen.

Sådan så Alec Baldwin ud, da han netop var blevet afhørt af politiet. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Baldwin fik overrakt revolveren af medinstruktøren Dave Halls med besked om, at den var ufarlig.

Baldwin, der er filmens producer og hovedrolleindehaver, har beskrevet drabet som en 'tragisk ulykke'.

Politiet har efterforsket episoden, og der er indtil videre ikke foretaget nogen anholdelser.

Optagelserne af filmen, der begyndte 6. oktober, blev øjeblikkeligt standset efter ulykken. Baldwin har oplyst, at produktionen af filmen ikke vil blive genoptaget.