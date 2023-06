Bekræfter: Er flyttet fra hinanden

Bille August bekræfter over for Se og Hør, at han ikke længere bor sammen med sin kone, skuespilleren Sara-Marie Maltha

Den 74-årige filminstruktør Bille August og hans 51-årige kone, Sara-Marie Maltha, bor ikke længere under samme tag.

Det bekræfter han overfor SE og HØR.

'Det er korrekt, at Sara-Marie og jeg er flyttet fra hinanden,' skriver Bille August i en besked til mediet.

'Jeg har i øjeblikket ikke flere kommentarer til situationen.'

Det er dog uklart om parret, der har været sammen i 21 år og gift i 11, er blevet skilt. Bille August har tidligere været gift ad tre omgange.

Ulykkelig kærlig

Ekstra Bladet talte i februar med Bille August i forbindelse med udgivelsen af filmen 'Kysset'.

Her slog han fast, at der ikke ville komme flere skilsmisser eller flere børn med ham som primus motor.

- Jeg ved godt, at det er kendt, at jeg har været involveret med flere forskellige kvinder i mit liv, men det betyder ikke, at jeg ikke har prøvet ulykkelig kærlighed. Det tror jeg, at de fleste af os oplever et par gange i livet. For mig var det, da jeg var en hel del yngre. Jeg blev forladt - og var den, der sad tilbage, sagde Bille August.