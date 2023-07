Billetfusk overalt på dansk festival

Der har været stor efterspørgsel på alle landets festivaler og koncerter henover over sommeren. For første gang nogen sinde melder Smukfest fuldstændig udsolgt på alle parametre.

Og der er stadig mange, der leder efter billetter, men flere festivalgæster kan risikere at blive skuffet, hvis de ikke er ekstra opmærksomme, når de forsøger at få adgang til udsolgte festivaler.

Der er nemlig sket en voldsom stigning i antallet af anmeldelser om svindel og fusk ved køb af festivalbilletter. Det viser tal fra rigspolitiet.

Største del af svindlen foregår på dba.dk og Facebook, hvor der er lavet grupper til at sælge billetter.

Men selvom Smukfest har sin egen platform til gensalg af billetter til den store fest i bøgeskoven, så er der stadig mange der forsøger at snyde med billetterne. Det problem har flere af festivalens gæster oplevet.

- Jeg ledte efter en billet i lang tid. Jeg fik tilbud fra mange, der ikke ville handle over smukshop. Hvis du bliver du snydt, så er du for dum til at komme med alligevel, så er det dit eget problem, siger Benjamin til Ekstra Bladet.

Kai, Benjamin og Svante mener ikke, at billetfusk hører nogen steder hjemme. Foto: Anders Brohus

Folk er ligeglade

Du skal være hurtig, hvis du vil på landets Dyreste festival. Partoutarmbåndet, der gælder til hele festivalen, bliver nemlig revet væk på kort tid.

- Jeg føler, der er nogle, som køber flere billetter for at sælge dem videre. De er ægte svin, siger Svante.

3.295. kroner skal du af med, men det holder ikke folk tilbage for at sælge billetterne videre til overpris.

- Hvis man tjener på det, er det nederen buisness, siger Svante og vennen Kai stemmer i.

- Jeg er sikker på, at der er rettigheder og love, men folk er ligeglade.

I gennemsnit er der blevet anmeldt 130 sager om svindel om måneden i 2023. De foregående år har tallet i gennemsnit ligget på 50 svindel-anmeldelser.

Hos Smukfest er man opmærksom på problematikken med billetsvindel.

- Det sker stadigvæk, at folk kan blive desperate, når der er noget, de virkelig gerne vil. Det er vi selvfølgelig enormt kede af, siger Søren Eskildsen til TV 2.