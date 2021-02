Bliv stærk af din sårbarhed

Sig stop

Selvom verden sjældent styrter sammen, når ens sårbarhed bliver udfordret, er der ifølge forfatteren bestemt tidspunkter, hvor man bør sige fra.

- Man skal ikke gang på gang ’løbe ind i arenaen’ bare for at få tæsk, hvis det er sådan, det føles at gå på arbejde. Eller at være ven med et andet menneske eller have et parforhold, der slet ikke fungerer.

- Der kan jo komme et tidspunkt, hvor man erkender, at det her simpelthen ikke er holdbart. Min krop og mit sind kan ikke holde det ud. Mit liv bliver simpelthen dårligt af det. Jeg går!

- Eller jeg bliver stående, fordi jeg ikke vil køres over af andre.