Børns liv i billeder: Sådan var det i 1950

De fleste skal blot lukke øjnene for at huske sig tilbage til deres barndom. Så dukker minderne op i brudstykker, der er en blanding af leg, lykke, pligter og fornøjelser.

Men livet som barn handler som bekendt ikke alene om os selv, men lige så meget om den kultur, der er omkring børnelivet. Den forsøger tre forfattere og redaktører nu at samle op i en velvoksen bog om børnekulturen fra 1945 til 2020.

- Der skete meget efter krigen. Vi havde Egon Matthiesen, 'Aben Osvald' og 'Mis med de blå øjne'.

- Så kom Astrid Lindgren med 'Pippi Langstrømpe' og Tove Jansson med fortællingerne fra Mumidalen, fortæller en af forfatterne, børnebibliotekar Merete Dael, om baggrunden for, at bogen begynder der.

- Det var en bølge, som voksede forplantede sig i Danmark, hvor man nu betragtede barnet som mere antiautoritært. Og det er den bølge respekt for børn og deres egne tilgange til verden, der har udviklet sig gennem årene, som vi dækker i bogen. Fordi den også har inspireret mange kunstnere, og udviklet de børnekulturelle muligheder.

Børnekultur i sort/hvid 1 af 11 Halløj – hvor er I henne? Billedet er taget i 1950’erne. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix 2 af 11 Vi er her i 1948, hvor en frisk dreng har fået sit livs gave: en sæbekassebil. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix 3 af 11 Sådan har mange oplevet deres indføring i kulturen som børn. På et bibliotek og med en bog i hånden – enten alene eller sammen med en god ven. Foto: Lars Hansen/Ritzau Scanpix 4 af 11 Jytte Abildstrøm satte i årtier gang i børnenes fantasi med sin omfattende indsats for at fremme børne- og dukketeateret. Foto: Mogens Berger/Ritzau Scanpix 5 af 11 Børneleg må også godt være farligt. Blandt andet på de danske byggelegepladser, der blev opført helt tilbage i 1943 og frem. Det var dog først i 1960’erne, at denne type af frirum for børn blev mere udbredt. Foto: Erik Gleie/Ritzau Scanpix 6 af 11 Børns rettigheder var nået langt i 1987. Her er det Danmarks første børnetelefon, der åbnede hos Børns Vilkår. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix 7 af 11 Børn kan også være slumstormere som her, hvor en tom marskandiserbutik blevet besat. Foto: Lars Hansen/Ritzau Scanpix 8 af 11 Våben som legetøj er en børnekultur, der kommer og går. I nogle tider har den fået stor opbakning fra de voksne, mens der i andre perioder er blevet set meget ned på trenden. Foto: Lars Hansen/Ritzau Scanpix 9 af 11 Vi er her i 1970’erne, hvor to skolepiger udøver en meget populær børnekultur: dans. Foto: Erik Petersen/Ritzau Scanpix 10 af 11 I 1975 indtog børnene og deres forældre den sorte firkant på Nørrebro. Her er det Baggesensgade, der er blevet omdannet til et legeland. Foto: Lars Hansen/Ritzau Scanpix 11 af 11 Computere kan også være et fællesskab, selvom mange unge spiller sammen, men hver for sig. Her har en gruppe fundet sammen i legetøjsforretningen Wargames. Foto: Jesper Stormly Hansen/Ritzau Scanpix

Fra 'mesterlære' til børnehave

Ifølge Merete Dael er der tale om en udvikling, der som får nye nuancer undervejs.

- Der sker hele tiden noget nyt for børn på litteraturområdet, på filmområdet og i børneteateret. Det gælder også inden for kulturinstitutionerne, hvor synet på børn i høj grad ændres fra at være dem, der skal tage skoene af på biblioteket og sidde pænt. Til at børn godt må fylde og larme meget mere. Og bare være børn.

- Der er ligeledes sket et enormt skred i børns muligheder i den periode. Men de er også på nogle områder blevet lukket mere inde, hvor nogle nærmest vokser op i en daginstitution, erkender hun.

- Børn er i de senere år blevet meget opdelt i aldersgrupper, fordi kvinder kom på arbejdsmarkedet, og børn derfor kom i institution. Dermed gik man væk fra, hvad vi vel kan kalde 'den gamle mesterlære' fra gaden, hvor børn legede i flokke. Og de små lærte af de store, som også bestemte.

I dag leger børn mere med børn på samme alder og har fysisk mistet læremestrene.

Alligevel mener hun, at der også her sker nogle bevægelser, som kan ændre sig.

- Det er gået den anden vej med medierne, hvor børn nu igen lærer mere af hinanden på tværs af alder, og alder igen ikke betyder så meget som i livet i daginstitutionerne.

Forsiden af bogen

Bag om bogen 'Børnekultur i Danmark' udkom 12. januar på Gads Forlag. Den er skrevet i et samarbejde mellem børnebibliotekar Merete Dael, kultursociolog Jan Helmer-Petersen og professor emerita Beth Juncker. 400 sider. Vejledende pris: 399,95 kroner.

Dem skal den ramme

Målet med bogen er netop, at voksne kan lære af den historie, som børnekulturen gennem 75 år fortæller.

- Vi sætter jo en dagsorden og stiller nogle spørgsmål i bogen om børnekulturen, og hvad den betyder for vores samfund. Derfor er den rettet til politikere, men også endnu mere mod dem, der er tæt på børnene i kommunerne, vores skoler og daginstitutionerne.

- Den er ligeledes til kunstnere og formidlere og ikke mindst forældre og bedsteforældre, der naturligt interesserer sig meget for børn og deres kultur.