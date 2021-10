Fra lille prut til brandskid

En prut får generelt folk til at grine – undtagen hvis den stinker voldsomt, for så råber folk: sviiiiiin.

I en ny bog prøver den mangeårige tegner på Ekstra Bladet, Morten Ingemann og journalisten Hans Bjerregaard at føre os ind i ’Prutternes forunderlige verden’ med det ædle formål at af-tabuisere den løsslupne fjært.

Morten Ingeman og Hans Bjerregaard for fuld udblæsning med deres pruttebog. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

D’herrer, som også er mændene bag Ekstra Bladets Nytårstorsk, kaster sig lystigt ud i både kendte og ukendte prutteseancer – og ikke overraskende ender vi ved prutter og sex.

Tyggegummi giver luft i maven Allerede for 20 år siden var Morten Ingemann på banen med en bog om prutter. Men den bog er ifølge tegneren selv stærkt forældet. I den nye prut-bog er forfatteren Hans Bjerregaard og tegneren gået stringent til værks. Her opremses videnskaben og de historiske fakta om emnet – ligesom kendissernes peristaltik også berøres. Der gives tilmed kostråd, så man enten kan fordoble eller minimere de luftige udladninger. Det lykkes dem også dels at slå fast, at kvinder og mænd prutter lige meget, samt at tyggegummi er decideret prut-befordrende. Bogen er allerede gået i andet oplag og koster 150 kr. 

’Prutter er faktisk et temmelig udbredt fænomen, når vi dyrker sex. I den situation indtager vi jævnligt stillinger, som ligefrem gør det nemmere, nogle gange næsten uundgåeligt at slippe luft ud ...’

Den pinlige

Men næhh nej. Den slags har hverken Ingemann eller Bjerregaard personligt været rodet ud i – eller også har de været så optaget af akten, at de slet ikke opdagede den lugtende flatus.

Der er allerede trykt 9000 stykker af bogen, så npoget tyder på, at det vil være at finde som mandelgave. Faximile af bogens forside

– Min eneste – som jeg husker det – pinlige oplevelse med en prut var i første klasse i folkeskolen. Vi var netop begyndt at sætte bogstaver sammen, og læreren spurgte, hvem der kunne stave til ’hus’. Jeg rakte hånden op og kom til tavlen, hvorefter læreren rakte mig et stykke kridt, som jeg desværre tabte. Da jeg bukkede mig efter kridtet, kom jeg til at slå en prut, og kammeraterne skreg af grin, forklarer Hans Bjerregaard og fortsætter:

- Men læreren blev stram og sendte mig tilbage på plads uden mulighed for at brillere med stavningen. Det var dybt traumatiserende og min begrundelse for at fjerne prutte-tabuet.

Pruttemaskine

Morten Ingemann kan intet huske om egne prutter, men han vil gerne fortælle om sin ’fart-machine’. ’Fart’ betyder prut på engelsk, og Ingemanns maskine kan på ti meters afstand styres til at lave pruttelyde.

– Vi har bla. brugt den på ferier, hvor vi har stillet den ved morgen-buffetten, og når så folk søvndrukne går rundt efter morgenmad, har jeg trykket på prut-udløseren. Den slags skaber nærmest panik. Det er vildt morsomt, griner han og tilføjer:

– Jeg spiller golf med min ven Kim Sjøgren, der har sin ’driver’ (et jern, man slår kuglen ud med, red.) i et etui med en gris på. Hver gang, han skal ’drive’, slår han helt rituelt en ordentlig skid, hvorefter han kigger bebrejdende over på grisen på etuiet og siger: ’Hvor tit har jeg sagt, at du ikke må prutte, når nogen skal slå?’

- Da jeg tålmodigt havde hørt det rigtigt mange gange, puttede jeg min pruttemaskine ned i hans golftaske, og til sidst var han ved at blive skør, fordi han ikke kunne regne ud, hvor de pruttelyde kom fra. Normalt var de jo hans egne. Og jeg indrømmer, at den øverste af de fem pruttestyrker er en ordentlig brandskid, og den kan høres langt væk.