Motor Mille er ordblind: Spørger bare om hjælp

INTERVIEW: En af Danmarks bedst kendte børnefigurer flytter ind i bogen for at sætte ild til børnenes fantasi

Det begyndte med en god historie, som andre fortalte hende. I dag er det så Mille Gori, der omsætter ord og tanker til det råstof, børns fantasi er lavet af.

Hun har i årevis gjort det på Ramasjang-tv som Motor Mille, men også mødt sine mange små fans på teaterscenen og ikke mindst i cirkusarenaen.

I sin første børneroman har Motor Mille fået en pause, mens forfatteren Mille blander fantasi og virkelighed sammen.

- Bøger kan jo skabe en pause i hverdagen, hvor man får lov til at tro ting, tænke ting og stille spørgsmål ved verden. Og alt bare ud fra at man får en historie fortalt.

- I virkeligheden er bogen lige så meget muligheden for at få et pusterum til at bruge den fantasi, som børn har.

Ord som benspænd ’Pigerne fra Stjernedalen’ er fjerde bog fra Mille Goris hånd. Og alle er skrevet på trods af et markant benspænd i hendes liv: Mille er ordblind. - Jeg har været stædig ordblind, fordi i mange år vidste jeg det ikke, siger hun og griner. - Jeg var ret hurtig til at lære tingene udenad. Hvis vi læste noget derhjemme, huskede jeg det. Og var hurtig nok til at række hånden i vejret, når det skulle læses højt. - Derfor vidste jeg heller ikke, at det var et benspænd for mig som barn. Det var bare min måde at gøre det på. Jeg har måske været heldig, fordi der var ikke nogen, som tidligt fortalte mig, at jeg havde en fejl. Først i gymnasiet gik det rigtigt op for Mille, at hun havde et problem med ord. Og løsningen blev ifølge hende en vej, som andre med lignende problemer kan vælge. - Koden for mig var at bede om hjælp. Det er altså ikke pinligt at spørge andre om, hvordan man staver til ’garage’. - Det er ikke pinligt at være dårlig til noget. Du skal bare spørge om hjælp, fordi der findes faktisk mange gode mennesker, der vil hjælpe. - Du har også spurgt om hjælp til din bog? - Ja, og jeg har fra begyndelsen fortalt redaktøren, at jeg er virkelig god til at skrive og kan sindssygt mange ord. Men der vil også dukke endelser og stavefejl op, som skal rettes. Men teksten kører altså bare derudad. Vis mere Luk

Hun lægger ikke skjul på, at netop tv-karrieren er nøglen til, at hun i dag har en skare af fans, hvor de yngste er to år og de ældste snart 15.

- Og de kan godt læse. Nu er der pludselig en ældre målgruppe af børn, der kan få glæde af min kunnen på en anden måde.

- Bogen er ikke det første, man forbinder med nutidens børn. Det er derimod iPads og fjernsynet, hvor du også er ’inde i’?

- Der er hverken noget galt med iPad eller fjernsyn. Men kunne jeg stå i stuerne hver aften og være live sammen med børn og forældre, ville bogen helt sikkert være mit første valg.

- Bogen er nemlig vigtig, fordi man der kan være fælles om noget, man senere bruger i sin leg eller til at stille spørgsmål til verden omkring sig.

Det kræver en hårfin balance at være forbillede for tusindvis af danske børn. For hvis forældrene ikke er med på legen, kan det blive meget svært, erkender Mille Gori. Foto: Peter Hove Olesen

- Når man ser, hvad du laver, virker det meget, som om du forsøger at tage børnene alvorligt. Hvorfor er det vigtigt?

- I det sekund du ikke tager børn alvorligt og begynder at tale ned til dem, kan du hverken nå dem eller lære dem noget. Så bliver det ligegyldigt, det, du gør.

- Derfor vil jeg gerne give både den toårige og den seksårige en følelse af at blive hørt, men samtidig skrive en bog til de tiårige, for så tror jeg, at jeg gør noget rigtigt.

- Og her er legen vigtig?

- Ja da. Og jeg tror jo ikke, at man er barn, fordi man leger. Jeg tror, at man bliver voksen, fordi man holder op.

- Men legen er noget, jeg ikke har sluppet. Det har børn heller ikke. Og mit ønske er, at flere børn får lov til at være børn, længere end de er. At de kan få lov til at beholde deres fantasi.

Bag om bogen ’Pigerne fra Stjernedalen’ udkom 9. februar på Politikens Forlag. Den er skrevet Mille Gori, der er bedst kendt som Ramasjang-figuren Motor Mille, og illustreret af Peter Bay Alexandersen. Det er Milles fjerde bog, men den første roman om pigerne Nete og Nola og deres eventyr sammen.

- Spørger man de voksne, er det jo voldsomt upraktisk, når børn giver slip. Når de springer i alle vandpytterne eller smider sig i sneen?

- Forskellen på mig og andre voksne er, at hvis jeg ser en vandpyt, så hopper jeg også i den. Og min teori er, at de fleste andre voksne, der aldrig gør det, faktisk har lyst til at gøre det samme.

- Undskyldningen for at gøre det bliver bare ofte, at man er sammen med et barn. Som voksen gør vi det ikke, fordi vi ved, at man bliver våd, og det kan være meget upraktisk. Vi lader fornuften styre vores lyster, og det som kunne gøre livet lidt sjovere.

- Men tøjet bliver jo også vådt af det?

- Jo, min påstand er bare, at børn lærer noget af at hoppe i vandpytten, når de er våde bagefter og fryser.

- Så kan man som voksen, uden at det bliver tarveligt, sige til barnet: Jeg sagde jo, at du ikke skulle hoppe i den vandpyt. Den læring er nogle gange vigtigere end at fortælle, at alt er forbudt.

Cirkusmiljøet er central for Mille Gori og hendes figurer. Foto: Finn Frandsen

Der kommer mere Motor Mille Hvis både yngre og lidt ældre fans af Motor Mille frygter, at figuren nu bliver ofret for et forfatterskab, kan de tage den helt med ro. - Hun skal i hvert fald have tiårs jubilæum, men jeg ved ikke, hvor gammel hun bliver. Hun er efter mere end otte år stadig i sving og får forhåbentligt lov til at lave cirkus til sommer igen. - Hun skal blive i børnenes verden, lyder det fra Mille Gori, der dog allerede har en bog nummer to på vej om de to piger, der gerne skulle ende som en trilogi. - Vi skal også filme noget mere med Motor Mille. Og så skulle jeg have været i London og taget en grundskole som flyvende trapezartist. - Det står rimeligt meget stille. Men det ligger som et ønske i fremtiden.

På samme måde har Mille Gori en stor tro på, at børn i mange af livets udfordringer kan være en inspiration for voksne.

- Børn er generelt klogere end os voksne, fordi de har en anden tilgang til mennesker, og til, hvad der er rigtigt og forkert.

- Voksne har lært og prøvet ting af, men børn har en åbenhed, hvor de ikke kigger på hudfarve, religion, handikap, alder eller vægt. De kigger på mennesker. Og om de er glade eller kede af det. Og det sidste kan børn ikke lide.

- Så hvis vi som voksne var mere åbne over for at lære noget af børnene, tror jeg, vi kunne vi skabe vi en langt mere åbensindet generation af nye, små mennesker.