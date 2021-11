Stor nyhed: 'Millennium'-trilogien fortsætter

Er du fan af svenske Stieg Larssons kriminalromaner fra 'Millennium'-trilogien, kan du godt begynde at glæde dig.

Det svenske Aftonbladet melder nemlig, at bogforlaget Polaris udgiver yderligere tre bøger i serien.

'Serien om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist er et mageløst epos, og David Lagercrantz gjorde et fantastisk stykke arbejde, da han overtog roret,' siger Jonas Axelsson, der er forlagsdirektør hos Bokförlaget Polaris i en pressemeddelelse.

'Vi er glade for tilliden og vil gøre vores yderste for sammen med den rette forfatter og med respekt for oprindelsen at forvalte Millenniums lysstyrke,' tilføjer han.

Yderligere nyt om de tre kommende 'Millennium'-bøger vil blive præsenteret for omverdenen inden for kort tid. Det er endnu uvist, hvem forfatteren bag de nye bøger bliver.

Den svenske forfatter Stieg Larsson var journalist og forfatter og er mest kendt for at have skrevet 'Millennium'-trilogien. Foto: JAN COLLSIÖÖ

Millennium-serien består af tre kriminalromaner af den nu afdøde Stieg Larsson (1954-2004). Larsson havde planlagt i alt ti bøger i serien, men døde inden han nåede at færdiggøre den fjerde.

Forfatteren indsendte manuskriptet til de populære romaner inden sit dødsfald, men de blev først udgivet efter hans død. De to hovedpersoner i serien er journalisten Mikael Blomkvist, der er redaktør på det fiktive blad Millenium, og Lisbeth Salander, en kvinde i tyverne med fotografisk hukommelse.

'Millennium'-serien har indtil videre solgt i alt over 100 millioner eksemplarer på verdensplan og er udgivet i mere end 50 lande.