Tove Ditlevsens barnebarn: Han begik overgreb

I en ny bog løfter Tove Ditlevsens barnebarn sløret for en række 'hemmeligheder' om seksuelle overgreb i familien og svigt, der er gået i arv gennem generationer

Selvmord, misbrug og svigt.

De tragiske skæbner er mildest talt til at tage og føle på i en ny bog, der skildrer den danske digter Tove Ditlevsens familiehemmeligheder gennem flere generationer.

Bogen er skrevet af Ditlevsens barnebarn, Lise Munk Thygesen, der udover sorgen ved at miste både sin mormor og mor, Helle Munk, til selvmord, blev efterladt med en stor mappe fra sin mor med titlen 'Hemmeligheder'.

Ditlevsens mand begik overgreb

I et langt interview med Politiken fortæller debutforfatteren, at det krævede flere års tilløb at turde åbne mappen.

Og da hun gjorde, væltede det ud med skeletter i skabet.

Gennem mappens håndskrevne og personlige breve og notater fra familien omkring Tove Ditlevsen fandt hun blandt andet ud af, at Ditlevsens fjerde mand, Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Victor Andreasen, tilsyneladende begik seksuelle overgreb på sin steddatter, Thygesens mor, i en årrække.

Og dén oplysning ramte hende hårdt.

- Jeg fik det virkelig dårligt. Fysisk dårligt. På en måde, hvor jeg ikke kunne koncentrere mig om nogen som helst samtaler. Jeg vidste ikke, at det havde stået på så systematisk, over så lang en tid. Jeg ville ikke læse mere i mappen. Jeg kunne ikke skrive, siger hun til Politiken.

Tove Ditlevsen med sønnen Peter, datteren Helle og manden Victor Andreasen. Foto: Erik Gleie

Journaler og breve

Victor Andreassen, der blandt andet var chefredaktør på Ekstra Bladet i perioden mellem 1963-1976 og ligger navn til Ekstra Bladets pris 'Årets Victor', døde i år 2000 og har derfor ikke kunnet forsvare sig over for bogens anklager.

Men Thygesen understreger, at hun er sikker i sin sag, og hun baserer blandt andet fortællingen om overgrebene på journaler, hvor hendes mor fortæller læger psykologer om overgrebene.

En anden af mappens beviser er et brev, der beskriver en anekdote om, at Victor Andreasen i fuldskab havde pralet om, at han havde haft sex med sin 15-årige steddatter, skriver Politiken.

Bogen 'Tove Ditlevsen var min mormor' udkommer 15. juni gennem forlaget 28B.