Tv-vært: Der er noget helt galt

Hvis noget kan få Sebastian Klein helt op på barrikaderne, så er det, når voksne lægger deres egen logik ned over naturen.

For eksempel ved at spørge hvor mange myrer vi egentligt har brug for. Eller om så mange hunderacer og talrige arter af næsehorn, aber og krokodiller nu også giver mening.

- Når vi som voksne taler sådan om naturen, er det ud fra et nyttebegreb.

- Og det kan da godt være, at de mange arter i vid udstrækning ikke er nødvendige, fordi det ikke påvirker os synderligt meget, at der forsvinder en enkelt sommerfugl fra vores planet.

- Men jeg tror, at vi skal se det på en anden måde, hvor naturen har en berettigelse i sig selv. At den har lov til at være der, lyder det fra den danske tv-vært og forfatter.

Netop debatten om naturen, der i disse år er på hastigt tilbagetog, når man tæller på arter, ligger ham meget nær. Og det er også temaet i Kleins seneste bog om verdens 100 mest truede dyr.

- Hvis vi gerne have en mangfoldighed af farver, lyd og lugte, så bliver vi altså nødt til at gøre en indsats. Og ja, det her er en bog, der gradvist bliver værre i takt med, at du nærmer dig slutningen med de dyr, der næsten er faldet ud over kanten.

- Men det er samtidig en bog, der beskriver, at det godt kan lade sig gøre at ændre den udvikling, fordi i modsætning til alle de kriser, vi ellers befinder os i, ved vi præcist, hvad vi skal gøre med natur- og biodiversitetskrisen.

Betaget af dramaet Sebastian Klein har som tv-vært skabt sig en plads i særligt børnenes bevidsthed med rollen som – hvad han selv kalder –’en naturabe’. Hans egen fascination af dyr begyndte netop som barn. - Jeg har altid været interesseret i dyr og været en dyrenørd. Så når der var naturfilm i fjernsynet derhjemme, var det noget, jeg ikke ville gå glip af. For mig var det især de store, voldelige dyr. - Store missekatte og programmer hvor en gazelle får flået hovedet af. Det var jo både fascinerende og forkert. Det betog mig virkelig at se de dramaer. - Sådan har jeg det i princippet stadigvæk. Naturens dramaer giver de største oplevelser for mig.

Nøglen til at få verdens opmærksomhed om det vigtige emne går ifølge Sebastian Klein blandt andet gennem børns hjerter og deres store interesse for dyr.

- Vi voksne er jo røvkedelige i forhold til dem. For børn er altså langt mere åbne og har en umiddelbar fascination af dyr.

- Uanset alder tror jeg dog, at vi alle ønsker, at det hele bliver lidt bedre. Det gør jeg også.

Det kræver dog, at flere sætter sig ind i og forstår, hvorfor der er så mange arter.

- At der er en grund til, at naturen er skabt mangfoldig. At evolutionen har peget i så mange retninger.

Og det er meget nemt at se, hvorfor naturens regnestykke ikke længere hænger sammen, mener han.

- Arterne forsvinder jo kun, hvis der er noget galt. Fordi man piller dyr ud.

- Det, der sker lige nu, er et udtryk for en spiral, hvor det går for stærkt og den forkerte vej. Vi mister mere, end vi får. Og vi ved ikke, hvad det betyder for os.

- Men det er lidt som, at vi hele tiden tager små skruer ud af flyvemaskinen, mens vi flyver. Ingen ved, hvornår det er skruen, der holder det hele sammen, vi fjerner. Og så styrter vi ned.

Forærer pengene væk Hele indtjeningen fra salget af de første 10.000 bøger går til WWF Verdensnaturfonden, der bruger pengene på at beskytte dyrs levesteder overalt i verden. Der er brug for hver en krone til det arbejde, fortæller generalsekretær Bo Øksnebjerg til Ekstra Bladet. - Det er jo ikke kun dyrene, men også vi mennesker der betaler prisen, når levestederne forsvinder så hurtigt, som det sker nu. Løsningen er ifølge WWF både oplysning, men også økonomisk støtte til projekter i udsatte lokalsamfund. - For på den måde kan vi både skabe et liv for beboerne og en fremtid for dyrene og naturen omkring dem.

Sebastian Klein håber, at der kan komme en helt ny logik ind i debatten.

- Jeg modsætter mig den måde at jonglere med arterne på, som det sker i dag. For de har en berettigelse i sig selv.

- Derfor er det ærgerligt, hvis vi kun ser dyr og natur som noget, der afgøres ud fra et forretningssynspunkt. Det er bittert.

På et punkt vil Sebastian Klein imidlertid gerne tale om ’forretning’.

- Vi ved jo, hvordan vi skal redde de her arter, når ni ud af ti af dem uddør, fordi deres levesteder forsvinder.

- Det er her, at vi skal beskytte dem. Problemet er bare, at det koster penge. Og pengene kommer ikke tilbage som flere penge.

- Det handler i stedet om prioriteringer - man kunne jo i stedet se det som kulturstøtte.

Forsiden af bogen.

Bag om bogen 'Verdens 100 mest truede dyr' udkom 4. marts på Forlaget Carlsen. Den er skrevet af tv-vært og forfatter Sebastian Klein. Han har tidligere udgivet lignende bøger om 100 dyr, der er de mest klamme, de farligste, de mest gådefulde eller de mærkeligste.

En større gruppe af demonstranter kæmper for tiden mod byggeriet på Amager Fælled. Indtil videre har kampen været forgæves. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Der er en grænse

Sagen om udnyttelsen af naturen på Amager Fælled til et nyt byggeri er ifølge Sebastian Klein et klokkeklart eksempel på det dilemma, naturen står i overalt i Danmark og resten af verden,

- Vi skal bygge noget nyt – men hvor skal vi lægge det? Det er klart, at mange vil sige, at man skal lægge det, hvor der ikke er noget i forvejen.

- Problemet er, at hvor ’der ikke er noget’, der er faktisk noget. Det er bare ikke noget, der betyder noget i vores perspektiv.

Med andre ord gøres naturen hele tiden op i værdi. Og det er hele problemet.

- Naturen har i meget høj grad kun værdi for mennesker, hvis vi kan omsætte den til kapital. Det kan du kun gøre, hvis du pløjer Amager Fælled op og planter noget beton i stedet for.

- Men uanset hvor du lægger det, får du et problem. Du slår ting ihjel og fjerner noget fra andre organismer.

- Der bliver vi nødt til at forstå, at i en begrænset verden kan man ikke ekspandere uendeligt. På et tidspunkt er der en boble, der brister.