Bornholmsk talgymnastik

16.000 personer klikkede ind på folkemødets debatter og så i snit 1,5 procent af de tilgængelige meningsudvekslinger. Omregnet svarer det til kun at se to koncerter på Roskilde Festival eller små fem minutter af en hel sæson Badehotellet. Succes eller ej?

16.000 er både et lille og et stort tal. På årets folkemøde var der 16.000 unikke brugere. Lokalavisen bornholm.nu har også 16.000 unikke brugere. Der er 16.000 registrerede badmintonspillere i Danmark, det lyder som mange. 16.000 fodboldtilskuere til en landsholdskamp i Parken lyder af knap så mange.

Årets folkemøde var det hidtil lavest besøgte med blot 8.000 fysiske deltagere. Det skyldtes selvfølgelig corona-restriktionerne, hvorfor den bornholmske debatfestival på forhånd havde sikret sig 2,9 millioner i støtte fra kulturministeriet for netop at løfte den ’demokratiske samtale’ digitalt.

Siden debatfestivalen har Foreningen Folkemødet haft kuglerammen i spil og regnet sig frem til at præcis 16.000 personer klikkede sig på de 134 debatter, som blev livestreamet. Ifølge den bornholmske talgymnastik er der blevet set i alt 362 dages tv (8.688 timer).

Coronabobler og ekkokamre

Hvis vi således antager at en debat varer en times tid, så har hver enkelt virtuel deltager streamet i næsten to timer, altså set to debatter. Omregnet til tidens EM i fodbold svarer det til at se lidt mere end én kamp. Eller to koncerter på en hel Roskilde Festival. Eller små fem minutter af en hel sæson Badehotellet på TV2.

Er tallene positive eller ej?

- Efter et helt år med coronabobler og ekkokamre, hvor det har været begrænset, hvad man har haft af politisk debat i det her land, så synes jeg faktisk, det er tilfredsstillende at vi har formået at skabe en platform for politisk dialog, siger folkemødets direktør Camilla Laudrup.

I fik 2,9 millioner af Kulturministeriet for at gøre debatten mulig. Er de blevet brugt fornuftigt?

- Jamen, jeg vil sige at den bevilling er givet godt ud. Den understøtter den demokratiske dialog i det her land, både fysisk og digitalt. Det er vigtigt at borgerne kan møde beslutningstagerne, selv når der er corona.

- Altså, demokratisk samtale. I talte gengangere i 2019, og nåede dermed op på 114.000 deltagere. Har I lavet genganger-matematik den her gang?

- Det er 16.000 unikke brugere Gentagelses-succes Var det det, du havde håbet på?

- Det jeg havde håbet på var, at folkemødet midt i en coronatid faktisk lykkes med at skabe rammerne for at vi i det her land kan mødes igen og diskutere politik.

Er det 2,9 millioner kroner værd?

- Jeg vil sige at det at skabe et folkemøde midt i en coronatid, hvor vi har siddet i hver vores ekkokammer og coronabobbel, så synes jeg, det er det værd, gentager Camilla Laudrup, der ligesom politikerne er trænet i at holde sig til den samme sætning.

- Så talmæssigt er det en succes?

- Jeg synes, det er en succes at skabe et folkemøde med dén involvering midt i corona.

Se interviewet videoen øverst i artiklen.

