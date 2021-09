Britney Spears skal giftes med sin kæreste gennem fem år

Den amerikanske popstjerne Britney Spears er blevet forlovet med sin kæreste, Sam Asghari.

Det oplyser sangerinden på Instagram natten til mandag dansk tid.

- Jeg kan slet ikke tro det, skriver hun i et opslag, hvor hun har offentliggjort en video af sig selv og Sam Asghari.

Her viser den 39-årige sangerinde en stor, funklende diamantring frem.

Spears mødte den 12 år yngre iranskfødte model og personlige træner Sam Asghari i 2016 i forbindelse med optagelserne til musikvideoen til 'Slumber Party'.

Over for magasinet People bekræfter Sam Asgharis manager, Brandon Cohen, at parret er forlovet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tredje ægteskab

Britney Spears har været gift to gange tidligere.

I januar 2004 giftede hun sig med sin barndomsven Jason Allen Alexander i Las Vegas. Ægteskabet blev dog annulleret allerede 55 timer senere.

I juli 2004 blev Britney Spears forlovet med danseren Kevin Federline, som hun havde mødt tre måneder forinden.

De to holdt en bryllupsceremoni i september 2004 og blev officielt gift i oktober 2004. Ægteskabet varede i knap tre år.

Britney Spears har to sønner med Kevin Federline.

Den 27-årige Sam Asghari er født i Irans hovedstad, Teheran, og flyttede til Los Angeles i 2006 for at bo sammen med sin far.

Han er personlig træner og skuespiller og har blandt andet optrådt i den amerikanske komedieserie 'Black Monday'.

Kamp mod far

Britney Spears har i mange år kæmpet for at slippe fri af sin far Jamie Spears' værgemål.

I 13 år har Jamie Spears haft den fulde kontrol over sin datters formue på omkring 60 millioner dollar - cirka 377 millioner kroner - som følge af rollen som værge.

Flere gange har Britney Spears forsøgt ad rettens vej at slippe fri af sin fars greb.

I løbet af sommeren har hun to gange afgivet følelsesladede vidnesbyrd ved en domstol i Los Angeles omkring værgemålet, som hun har kaldt grusomt.

I sidste uge bad faren så endeligt en domstol om at afslutte det mangeårige værgemål.

Britney Spears' situation har ændret sig så meget, at der ikke længere er behov for et værgemål, mener faren.