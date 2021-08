Charlotte Bøving: - Han er min selvvalgte bror

Hvis du har fulgt med i Charlotte Bøvings bryllup, har du måske lagt mærke til, at Dennis Knudsen fulgte den kendte tv-læge op ad kirkegulvet.

Det er der en særlig grund til.

- Han har været min nærmeste de sidste ti år, og vi deler alt. Jeg har altid haft Dennis som min faste base, når jeg er i København og laver optagelse.

- Min halvbror Thomas var også med til brylluppet, men vi har så ungt et familieskab, at det føltes mere naturligt for mig, at min bror gennem ti år, Dennis Knudsen, fulgte mig op ad kirkegulvet.

Charlotte Bøving afslører desuden, at Dennis Knudsen har en særlig betydning for forholdet mellem hende og Christina Bøving.

Parret mødte nemlig hinanden til Lucas' barnedåb, Dennis Knudsens førstefødte, hvor der ifølge Charlotte Bøving blev tændt godt op under amorinerne mellem de to kvinder.

- Dennis har bundet os sammen og kært bakket op om kærligheden mellem os.

- Når du møder et nyt menneske i en voksenalder, har man altid paraderne oppe, og Dennis, som kender os meget godt, har bare kunnet give fuld god for os begge to, og det har givet en vanvittig tryghed fra start.

