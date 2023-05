Christiane: Jeg fik en taknemmelighed for livet

Nogle gange er den tynde luft i højderne og en frodig jungle fyldt med farlige dyr, lige præcis det, man har brug for.

Sådan var det i hvert fald for tv-vært og iværksætter Christiane Schaumburg-Müller Åxman.

Hun og fem andre kendisser har i forbindelse med Viaplay-programmet 'The Journey' tilbragt 15 dage i Nepal på blandt andet jungle- og bjergvandring, hvilket faldt på et tørt sted for den kendte tv-vært.

- Rent personligt fik jeg sindssygt meget ud af at være med, for det var i en periode, efter at jeg havde mistet et barn i sjette måned.

- Og den tete, jeg tog på min sorg, var taknemmelighed over livet, fortæller hun.

I starten af juni 2022 kom den tidligere Vild med dans-vært med den triste meddelelse om, at hun havde mistet det barn, som hun ventede sammen med sin ægtemand, forretningsmanden Daniel Åxman.

Hun fortæller, at efter sommeren tog arbejdet over, og ægteparret var konstant på farten i arbejdsregi.

Derfor blev turen til Nepal også den pause, som hun havde brug, og hvor hun fik lov til at fordybe sig i sine følelser.

- Jeg fik en enorm taknemmelighed for mit liv efter tabet, og jeg kunne mærke, hvor meget jeg værdsatte min familie, mit liv og min hverdag, fortæller hun.

Christiane Schaumburg-Müller Åxman har haft værtsrollen i TV 2-programmet 'Vild med dans' i hele syv sæsoner.

I forbindelse med sin 40-års fødselsdag sidste år meddelte hun, at hun stoppede som vært.

Men at gå fra de faste rammer i Vild med dans til et helt nyt underholdningsformat i Nepal krævede tilvænning.

- Det var lidt ambivalent i starten, fordi jeg er vant til at leve med, at mit arbejde er meget 'scripted'.

- Jeg plejer at vide, hvad jeg skal sige, hvad der skal ske, hvor jeg skal stå, og hvad vi skal have af optagelser.

Det var ifølge tv-stjernen det helt modsatte, hun blev mødt med under optagelserne til 'The Journey'. Her var der pludselig plads til at tage det hele lidt mere med ro.

- Og set i bakspejlet var det det, jeg havde brug for. At komme ud af den strukturerede tv-verden for en stund, fortæller Christiane Schaumburg-Müller Åxman.

Med på rejsen foruden Christiane Schaumburg-Müller Åxman er fodboldikon Stig Tøfting, journalist og tv-vært Anders Lund Madsen og skuespillerne Josephine Chavarria Højbjerg, Dulfi Al-Jabouri og Søs Egelind.

Hver deltager har sit eget formål med turen, som de igennem programmets afsnit skal forsøge at komme tættere på.

Ifølge Christiane Schaumburg-Müller Åxman gav turen hende mere blod på tanden til at begive sig ud i andre tv-programmer, end dem, hun er vant til at befinde sig i.

- Da jeg stoppede med at lave 'Vild med dans', betød det ikke, at jeg stoppede min tv-karriere.

- Men jeg tog en god pause og ventede med at sige ja til noget nyt, før jeg fandt det, der skulle være det næste skridt for mig.

- Jeg følte, det var på tide at lave noget, hvor man lærte mig bedre at kende. Noget mere råt og usødet, fortæller hun.

Serien 'The Journey – 15 dage i Nepal' kan ses på Viaplay.