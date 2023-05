Dansk film vinder stor pris i Cannes

Filmen 'Norwegian Offspring', som har en dansk producer og manuskriptforfatter og en norsk instruktør, har vundet filmfestivalen i Cannes' pris La Cinef, som er en pris for filmskolefilm. Prisen hylder unge talenter.

Det oplyser Bilenberg PR i en pressemeddelelse.

Filmen var i konkurrence med mere end 2000 indsendte film fra filmskoler i hele verden, og er den eneste danske film, som har været udtaget til årets filmfestival i Cannes.

Filmen er lavet af afgangselever fra Den Danske Filmskole. Den er instrueret af norske Marlene Emilie Lyngstad.

Filmens producer er danskeren Carl Osbæck Adelkilde, og filmen har også en dansk manuskriptforfatter - Emilie Koefoed Larsen.

Carl Osbæck Adelkilde siger til Ritzau, at det betyder meget at have vundet prisen.

- Det betyder personligt meget for os, fordi vi har lavet en film, som vi selv synes er vigtig, og som sætter fokus på nogle vigtige tematikker. At en kortfilm kan få forhåbentligt så stort et liv og blive anerkendt på så stor en festival, er jo mere, end man kunne drømme om, siger han.

Hverken Carl Osbæck Adelkilde eller Marlene Emilie Lyngstad havde forventet at vinde prisen.

- Det føles surrealistisk, og jeg er vildt glad, siger den norske instruktør.

Filmen handler om Stein, der lever en isoleret tilværelse i Norge, med sin vlog som eneste forbindelse til omverdenen.

Han er besat af teorier om det moderne samfunds systematiske undertrykkelse af mandens seksualitet, og ønsker mere end noget andet at opfylde sit menneskelige formål - at reproducere sig selv.

Filmen er en fiktionsfilm, men i arbejdet med filmen har instruktøren blandt andet været undercover som kunde i sexdukkebordeller.

I en udtalelse fra juryens præsident lyder det, at filmen både fik juryen til at grine og krumme tæer. Juryens præsident udtaler også, at juryen blev fascineret af filmskaberen.