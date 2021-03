Dansk oscarbud taber til amerikansk drama ved Golden Globes

Den danske succesfilm 'Druk' af instruktør Thomas Vinterberg med Mads Mikkelsen i hovedrollen må natten til mandag dansk tid se sig slået ved dette års Golden Globes.

Filmen, der har solgt over 800.000 billetter i danske biografer, taber således til den amerikanske film 'Minari' i kategorien Bedste Ikke-engelsksprogede Film.

Det er tredje gang, at en film af Thomas Vinterberg er nomineret til en Golden Globe.

Tidligere har den danske instruktør også været nomineret med filmene 'Festen' og 'Jagten” i 1999 og 2014. Begge de år måtte Vinterberg dog også gå tomhændet hjem fra prisuddelingen.

Oscars lillebror

Selv om Vinterberg ikke vandt, så kan han trøste sig med, at han er den eneste dansker, hvis film har været nomineret tre gange til Golden Globes, der af mange bliver anset for at være en slags lillebror til oscaruddelingen.

Den danske instruktør Susanne Biers miniserie 'The Undoing' er i nat også blevet besejret i de fire kategorier, som serien var nomineret i.

'The Undoing' var blandt andet nomineret i kategorien Bedste Miniserie eller Tv-film, der i stedet går til 'The Queen's Gambit'.

Den amerikanske film 'Minari' har vundet prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film ved Golden Globes foran Thomas Vinterbergs 'Druk'. 'Minari' handler om en sydkoreansk immigrantfamilies forsøg på at klare sig i 1980'ernes USA. Foto: Josh Ethan Johnson/Ritzau Scanpix

Senest en dansk film vandt en Golden Globe for Bedste Ikke-engelsksprogede Film var i 2011, da netop Susanne Bier fik en gylden globus for sin film 'Hævnen'.

Golden Globes bliver betragtet som et slags pejlemærke for, hvordan det kommer til at gå, når de eftertragtede oscarstatuetter skal uddeles.

'Druk' var natten til mandag oppe imod 'Two Of Us' fra Frankrig, 'The Life Ahead' fra Italien, 'La Llorona' fra Guatemala og 'Minari' fra USA.

Koreansk rival

Vinderfilmen 'Minari' handler om en sydkoreansk immigrantfamilie, der forsøger at klare sig i USA i 1980'erne. Derfor foregår store dele af filmen på koreansk.

Selv om det ikke bliver til en Golden Globe-statuette i denne omgang, så har 'Druk' og Vinterberg for længst gået sin sejrsgang på den europæiske scene.

Tilbage i december fik filmen tildelt fire priser ved European Film Awards, der er Europas svar på oscaruddelingen. Blandt andet for Årets Europæiske Film.

'Druk' er også stadig i spil til en Oscar efter at være blevet udvalgt til oscarakademiets såkaldte shortlist i kategorien Bedste Internationale Film sammen med 15 andre film.

De endelige fem nominerede til oscaruddelingen i april bliver offentliggjort 15. marts.

